Футбол
МЮ составил список целей на летнее трансферное окноRT на русском 07:14
Руководство «Манчестер Юнайтед» и главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер хотят строить команду вокруг британских игроков. Как сообщает The Times, МЮ планирует провести серьёзную работу в летнее межсезонье.
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Транспорт
В Стамбуле начинает работу новый аэропорт
Обновлено в 19:05
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Политика
Владимир Соловьёв выгнал польского эксперта из студии за оскорбление евреев
Корейба продолжит отрицать факт убийства евреев поляками, назвав это «враньём», а также отказался покинуть студию.
Обновлено в 02:28
Политика
Путину понравилась картошка Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину понравилась картошка, подаренная на Новый год его белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Обновлено в 15:34
Авто
Еврокомиссия оштрафовала BMW на 1 млрд евро
Картельный сговор, в котором Еврокомиссия обвинила сразу три немецких концерна, обойдется BMW во внушительную сумму - более 1 млрд евро штрафа.
Обновлено в 17:39
Шоу-бизнес
Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой
Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено в 08:44
Политика
Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту
Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.
Обновлено в 09:59
Политика
Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400
Обновлено в 11:22
Футбол
Михаил Игнатов: «Точно отпраздную гол в ворота ЦСКА, если забью»
Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов заявил, что отпразднует гол в ворота ЦСКА в матче 22-го тура премьер-лиги.
Обновлено в 12:48
Хоккей
ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА
Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено в 15:27
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» высказался о дебатах Порошенко и Зеленского
Ситуацию, связанную с подготовкой дебатов между участниками второго тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, прокомментировал лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
Обновлено в 16:27
Армия и оружие
Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами
Американские военные спутники-шпионы GSSAP многократно скрытно подлетали к российским и китайским военным и гражданским космическим аппаратам для их инспекции.
Обновлено в 20:03
Здоровье
Шансы на наследника. Не курите, не волнуйтесь и не частите с сексом
В 40 лет вероятность спонтанной беременности составляет 10% по сравнению с 20 летним возрастом, а после 45 лет в абсолютном большинстве случаев даже процедура ЭКО проводится с донорскими яйцеклетками, так как своих у женщины уже не остается.
Обновлено в 17:10
Кино
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Обновлено в 19:22
Политика
WSJ: США намерены внести КСИР в список террористических организаций
Администрация президента США Дональда Трампа готовится внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.
Обновлено в 19:30
Космос
Ученый обнаружил на снимках Марса щиты и боевой топор
Тайваньский уфолог Скотт Уоринг сумел разглядеть на снимках Марса щиты и боевой топор.
Обновлено в 09:41
Политика
Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Рогозина
Обновлено вчера в 21:10
Авто
Марка Bugatti задумала приподнятый спорткар
Правда, задуман не вполне кроссовер в привычном понимании.
Обновлено в 11:45
Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил о смерти депутата нижней палаты парламента, бывшего главы ФСБ Николая Ковалева.
Обновлено в 15:34
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.
Обновлено в 17:43
Политика
Меркель и Порошенко встретятся в Берлине 12 апреля
Канцлер ФРГ Ангела Меркель 12 апреля проведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
Легендарный штурмовик Ил-2 пролетит над Великим Новгородом в День Победы
Легендарный штурмовик времен Великой Отечественной войны Ил-2 пролетит над Великим Новгородом в День Победы, сообщили РИА Новости в фонде "Крылатая память Победы", занимавшимся реставрацией этого самолета.
Обновлено в 20:06
Общество
Крым отказался от введения курортного сбора
Обновлено в 05:38
Политика
Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и Зеленского
Обновлено в 11:50
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
Футбол
Рамос не сможет помочь «Реалу» в матче с «Эйбаром»
Защитник "Реала" Серхио Рамос не сыграет с "Эйбаром" в 31-м туре чемпионата Испании.
Обновлено в 17:53
Здоровье
Исследование показало, какие темы больше всего волнуют россиян
Россиян больше всего волнуют темы семьи, личных отношений и здоровья, а также футбол, отдых, музыка.
Обновлено в 20:35