Футбол

МЮ составил список целей на летнее трансферное окноRT на русском 07:14

Руководство «Манчестер Юнайтед» и главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер хотят строить команду вокруг британских игроков. Как сообщает The Times, МЮ планирует провести серьёзную работу в летнее межсезонье.
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СМИ: «МЮ» намерен приобрести 6 футболистов в летнее трансферное окно

Матч ТВ07:40

СМИ назвали главные трансферные цели «Манчестер Юнайтед»

РБКвчера в 11:41

«Манчестер Юнайтед» составил список из шести целей на летнее трансферное окно

Чемпионат06:41

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансферах Санчо и Хадсон-Одои

Спорт-Экспресс06:52

Варан и Санчо вошли в список трансферных целей «МЮ»

Советский спорт07:20

Сульшер хочет видеть Санчо в «Манчестер Юнайтед»

Вести.Ruвчера в 09:44

The Telegraph: летом «МЮ» может купить пятерых игроков

Бомбардир.рувчера в 09:43
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Транспорт

В Стамбуле начинает работу новый аэропорт

Обновлено в 19:05
Армия и оружие

В Ливии остановили наступление Хафтара

В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Политика

Владимир Соловьёв выгнал польского эксперта из студии за оскорбление евреев

Корейба продолжит отрицать факт убийства евреев поляками, назвав это «враньём», а также отказался покинуть студию.
Обновлено в 02:28
Политика

Путину понравилась картошка Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину понравилась картошка, подаренная на Новый год его белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Обновлено в 15:34
Авто

Еврокомиссия оштрафовала BMW на 1 млрд евро

Картельный сговор, в котором Еврокомиссия обвинила сразу три немецких концерна, обойдется BMW во внушительную сумму - более 1 млрд евро штрафа.
Обновлено в 17:39
Баскетбол

«Химки» проиграли «Барселоне» в заключительном туре Евролиги

Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес

Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой

Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено в 08:44
Политика

Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту

Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.
Обновлено в 09:59
Политика

Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400

Обновлено в 11:22
Гаджеты

Пользователь показал, как взломать Samsung Galaxy S10 за 13 минут

Обновлено в 20:08
Футбол

Михаил Игнатов: «Точно отпраздную гол в ворота ЦСКА, если забью»

Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов заявил, что отпразднует гол в ворота ЦСКА в матче 22-го тура премьер-лиги.
Обновлено в 12:48
Хоккей

ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА

Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено в 15:27
Политика

Лидер группы «Океан Эльзы» высказался о дебатах Порошенко и Зеленского

Ситуацию, связанную с подготовкой дебатов между участниками второго тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, прокомментировал лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
Обновлено в 16:27
Армия и оружие

Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами

Американские военные спутники-шпионы GSSAP многократно скрытно подлетали к российским и китайским военным и гражданским космическим аппаратам для их инспекции.
Обновлено в 20:03
Здоровье

Шансы на наследника. Не курите, не волнуйтесь и не частите с сексом

В 40 лет вероятность спонтанной беременности составляет 10% по сравнению с 20 летним возрастом, а после 45 лет в абсолютном большинстве случаев даже процедура ЭКО проводится с донорскими яйцеклетками, так как своих у женщины уже не остается.
Обновлено в 17:10
Кино

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Обновлено в 19:22
Политика

WSJ: США намерены внести КСИР в список террористических организаций

Администрация президента США Дональда Трампа готовится внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.
Обновлено в 19:30
Космос

Ученый обнаружил на снимках Марса щиты и боевой топор

Тайваньский уфолог Скотт Уоринг сумел разглядеть на снимках Марса щиты и боевой топор.
Обновлено в 09:41
Политика

Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Рогозина

Обновлено вчера в 21:10
Авто

Марка Bugatti задумала приподнятый спорткар

Правда, задуман не вполне кроссовер в привычном понимании.
Обновлено в 11:45
Политика

Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил о смерти депутата нижней палаты парламента, бывшего главы ФСБ Николая Ковалева.
Обновлено в 15:34
Общество

Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней

Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.
Обновлено в 17:43
Политика

Меркель и Порошенко встретятся в Берлине 12 апреля

Канцлер ФРГ Ангела Меркель 12 апреля проведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие

Легендарный штурмовик Ил-2 пролетит над Великим Новгородом в День Победы

Легендарный штурмовик времен Великой Отечественной войны Ил-2 пролетит над Великим Новгородом в День Победы, сообщили РИА Новости в фонде "Крылатая память Победы", занимавшимся реставрацией этого самолета.
Обновлено в 20:06
Общество

Крым отказался от введения курортного сбора

Обновлено в 05:38
Политика

Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и Зеленского

Обновлено в 11:50
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные

Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено в 11:10
Футбол

Рамос не сможет помочь «Реалу» в матче с «Эйбаром»

Защитник "Реала" Серхио Рамос не сыграет с "Эйбаром" в 31-м туре чемпионата Испании.
Обновлено в 17:53
Здоровье

Исследование показало, какие темы больше всего волнуют россиян

Россиян больше всего волнуют темы семьи, личных отношений и здоровья, а также футбол, отдых, музыка.
Обновлено в 20:35
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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Джейдон Санчо
Немецкий футболист
Английский футболист, вингер клуба Бундеслиги «Боруссия Дортмунд» и сборной Англии.
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