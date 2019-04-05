Футбол
МЮ составил список целей на летнее трансферное окноRT на русском 07:14
Руководство «Манчестер Юнайтед» и главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер хотят строить команду вокруг британских игроков. Как сообщает The Times, МЮ планирует провести серьёзную работу в летнее межсезонье.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 07:22, Ашберн
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Транспорт
В Москву вернулись дачные пробки
Повторение ситуации стоит ждать в воскресенье, но тогда пробки уже будут формироваться в обратном направлении.
Обновлено в 05:41
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Энергетика
Белоруссия намерена повысить тариф на прокачку нефти из России на 23%
Белоруссия уведомила "Транснефть" о намерении повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23%, сообщил журналистам глава компании Николай Токарев.
Обновлено в 07:10
Экономика
Михельсон рассказал о фактической мощности трех линий «Ямала СПГ»
Реальная мощность трех линий завода "Ямал СПГ" превышает проектную в 16,5 миллиона тонн и фактически составляет 17,5 миллиона тонн, заявил глава основного акционера проекта "Новатэка" Леонид Михельсон.
Обновлено в 07:02
Общество
Названы причины аварии в Тушинском тоннеле в Москве
Причинами затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы стали грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве.
Обновлено в 06:02
Политика
Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в суд
Обновлено в 03:03
Общество
Крым отказался от введения курортного сбора в 2019 году
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети
Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.
Обновлено в 06:19
Здоровье
Беглов отчитал чиновников из-за выделения квот
В эфире телеканала «78» глава города призвал чиновников Санкт-Петербурга разобраться с системой выделения медицинских квот.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Двое детей и четверо взрослых погибли от отравления газом в Кузбассе
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО
Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала позицию российских властей в транзитном споре "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам", пишет "Украинская правда".
Обновлено в 04:59
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.
Обновлено в 05:07
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено в 05:39
Политика
Песков назвал политическое кредо Путина
Главным для президента России Владимира Путина являются конкретные результаты и реалистично сформулированные планы, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Россиянин погиб в полиции после кражи бутылки водки
Как сообщили в полиции, пьяного мужчину задержали по подозрению в краже водки в магазине.
Обновлено в 06:27
Футбол
Все билеты на «Спартак» — ЦСКА проданы
Обновлено в 06:54
Технологии
AliExpress начнет продавать российские товары
Как подтвердил "РГ" представитель компании в России Антон Пантелеев, Alibaba Group, которой принадлежит торговая площадка AliExpress, отказывается от монополии китайских производителей.
Обновлено в 06:42
Политика
Волкер призвал украинцев голосовать за Порошенко
Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер объяснил украинцам, почему они должны отдать свои голоса во втором туре выборов президента Украины за действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Появилось видео ракетных стрельб на учениях в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видеоролик, на котором запечатлены ракетные стрельбы российских кораблей в ходе учений в Черном море.
Обновлено в 00:35
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
В Дагестане мальчик умер после укола в больнице
Семилетний мальчик умер после укола в одной из больниц Махачкалы, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану.
Обновлено в 06:26
Здоровье
Названа доля обращающихся к экстрасенсам россиян
В 2018 году более 2% жителей России, нуждавшихся в медицинской помощи, предпочли врачам целителей, знахарей, гомеопатов и экстрасенсов.
Обновлено в 04:23
Авто
Volkswagen Passat стал самым продаваемым седаном в мире
Обновлено в 04:26
Футбол
«Локомотив»-«Зенит»: как Семак выйдет из тисков лимита
«Зенит» и «Локомотив» сойдутся в матче, который можно было бы назвать центральным для 22 тура, если бы не московское дерби «Спартак»-ЦСКА, которое состоится днем ранее.
Обновлено в 05:28