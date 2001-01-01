Футбол
«МЮ» согласовал трансфер Магуайра с «Лестером» за 80 млн фунтовSports.ru 10:49
По информации Sky Sports, клубы согласовали трансфер Магуайра за 80 миллионов фунтов. Магуайру предстоит согласовать контракт с «МЮ» и пройти медобследование перед тем, как трансфер будет оформлен. «МЮ» собирается заплатить за Магуайра больше 70 млн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 22:02, Ашберн
Происшествия
В Москве осудили бизнесмена, требовавшего встречи с Золотовым у Кремля
Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Дмитрия Шалая, якобы угрожавшего взорвать газовый баллон у Кремля и сдавшегося после встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 09:28
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 19:59
Футбол
В Португалии сообщили о желании «Реала» перехватить Фернандеша у «МЮ»
Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в Испании.
Обновлено в 21:04
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено в 16:12
Происшествия
Во Франции разбился тушивший лесные пожары самолет-амфибия
Самолет-амфибия Tracker 22 потерпел крушение на юге Франции. Об этом сообщает Le Figaro 2 августа.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Жуткая авария произошла на Киевском шоссе в Подмосковье
Как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, авария произошла на 74-м километре Киевского шоссе, в результате ДТП погиб один человек, еще трое пострадали, в том числе ребенок.
Обновлено в 18:06
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
Столтенберг рассказал об ответе НАТО на распад ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отреагирует на распад Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) мерами в сфере ПРО.
Обновлено в 07:26
Общество
Группы «Браво» и Tequilajazzz опровергли свое участие в фестивале в Москве 3 августа
«Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы «Браво», имейте в виду - 3 августа мы нигде не выступаем!» - написал лидер группы «Браво» Евгений Хавтан в Facebook.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Женщина притворилась женой арабского шейха и обокрала ювелирный бутик
Неизвестная женщина похитила украшения из парижского ювелирного магазина, притворившись женой дубайского правителя.
Обновлено в 18:20
Технологии
Сеть Walmart планирует разработать собственную криптовалюту
Одна из крупнейших в мире розничных сетей Walmart из США подала патентную заявку на создание собственной криптовалюты.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
Уничтоженные в Ливии украинские Ил-76 показали из космоса
В Сети появился спутниковый снимок, на котором запечатлены уничтоженные в июле в Ливии украинские военно-транспортные самолеты Ил-76.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги
«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено в 15:23
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
В России стартуют испытания бронеавтомобилей нового поколения «Атлет»
Предварительные испытания бронеавтомобилей "Атлет", которые придут на смену машинам семейства "Тигр", начались в России, заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
Обновлено в 20:11
Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды
Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
Обновлено в 20:01
Политика
В российском посольстве прокомментировали новые санкции США
Новые американские санкции против России Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.
Обновлено в 20:06
Космос
Скотт Уоринг увидел на Марсе каменный забор
Обновлено в 16:59
Политика
Путин подписал закон, разрешающий охотиться с луком и арбалетом
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте - такую возможность получат обладатели охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение оружия, также лук или арбалет надо будет зарегистрировать в Росгвардии, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 15:29
Общество
Путин подписал закон о повышении пособий по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.
Обновлено в 18:22
Происшествия
Россияне устроили драку в самолете и попали на видео
Обновлено в 20:16
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Гаджеты
Росстат закупит планшеты на российской ОС
Правительство дало Росстату поручение о закупке у «Ростелекома» планшетных компьютеров с российской операционной системой для проведения переписи населения.
Обновлено в 19:56
Здоровье
Светлана Захарова: Хотелось бы обсудить, что мы можем сделать для повышения престижа врачей
Хотелось бы с обычными врачами, медицинскими работниками обсудить, что мы можем сами сделать, чтобы поднять престиж врача, - говорит председатель Комитета по социальной политике Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Светлана Захарова .
Обновлено в 08:44
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено в 12:36
Общество
Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера
Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
Обновлено в 13:23