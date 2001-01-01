Футбол

«МЮ» согласовал трансфер Магуайра с «Лестером» за 80 млн фунтовSports.ru 10:49

По информации Sky Sports, клубы согласовали трансфер Магуайра за 80 миллионов фунтов. Магуайру предстоит согласовать контракт с «МЮ» и пройти медобследование перед тем, как трансфер будет оформлен. «МЮ» собирается заплатить за Магуайра больше 70 млн.
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