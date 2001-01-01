Футбол
«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер защитника «Лестера» МагуайраBookmaker-ratings.ru 12:18
По информации Goal, 26-летнему игроку сборной Англии осталось лишь пройти медицинское обследование в стане «красных дьяволов» и согласовать условия личного контракта. Магуайр должен подписать пятилетний договор с «Манчестер Юнайтед», а сумма трансфера составит 85 млн фунтов.
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