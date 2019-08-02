Футбол

«МЮ» согласовал с «Лестером» трансфер МагуайраLiveSport.ru вчера в 17:16

Как сообщает Telegraph, «Ман Юнайтед» сумел договориться с «Лестером» о покупке защитника Харри Магуайра. «Красные дьяволы» готовы отдать за игрока 85 млн фунтов. По данным издания, общая сумма сделки может дойти до 90 млн фунтов в связи с предусмотренными бонусами.
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Британский футболист
Английский футболист, центральный защитник клуба «Лестер Сити» и национальной сборной Англии.
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