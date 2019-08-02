Футбол
«МЮ» согласовал с «Лестером» трансфер МагуайраLiveSport.ru вчера в 17:16
Как сообщает Telegraph, «Ман Юнайтед» сумел договориться с «Лестером» о покупке защитника Харри Магуайра. «Красные дьяволы» готовы отдать за игрока 85 млн фунтов. По данным издания, общая сумма сделки может дойти до 90 млн фунтов в связи с предусмотренными бонусами.
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Главный тренер «Лестера» подтвердил согласование суммы трансфера Магуайра с «Манчестер Юнайтед»
Евро-футбол.рувчера в 17:42
«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Лестером» самый дорогой трансфер защитника в истории
Спорт-Экспрессвчера в 10:42
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