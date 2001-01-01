Футбол
«МЮ» согласился продать Погба и начал поиски заменыODDS.ru 10:25
В качестве замены Погба «МЮ» рассматривает хавбека «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, который близок к переходу в «ПСЖ». В последнее время разговоры между римлянами и парижанами зашли в тупик из-за суммы компенсации за футболиста.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:31, Вашингтон
Общество
Ученые назвали вырубку леса фактором затопления в Иркутской области
Как пояснил «Известиям» кандидат биологических наук Алексей Ярошенко, сильнейшее наводнение в Иркутской области, унесшее 22 жизни, приобрело столь катастрофический характер в том числе из-за вырубок.
Обновлено в 18:17
Происшествия
У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7.0.
Обновлено в 11:49
Политика
Саакашвили прокомментировал брань в адрес Путина в эфире «Рустави 2»
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал выходку телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает РИА Новости.
Обновлено в 18:30
Происшествия
Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы
Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено в 21:56
Армия и оружие
Погибшие на подлодке моряки «предотвратили катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.
Обновлено в 03:23
Кино
Вышел первый тизер-трейлер ремейка «Мулан» от Disney
Компания Walt Disney Studios опубликовала на официальном канале видеохостинга YouTube первый тизер-трейлер полнометражного фильма «Мулан», ремейк мультипликационной ленты 1998 года с одноименным названием.
Обновлено в 19:48
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 10:20
Политика
Иран начал обогащение урана на уровне выше СВПД
Заместитель главы МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран начинает обогащение урана на уровне выше установленного ядерной сделкой.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Украина заметила активность российских подлодок в Босфоре
Украина обнаружила активность российских подлодок в Босфорском проливе, заявил представитель генштаба ВСУ Леонид Залюбовский, пишет "Укринформ".
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Мексику не пустили еще 14 россиян
Обновлено в 15:26
Авто
В Перми выставили на продажу Ниву с «собачьими» дверьми
Оказывается, этот экземпляр — уникальный прототип, сделанный АвтоВАЗом в единственном экземпляре в 1992 году.
Обновлено в 12:42
Футбол
Месси могут отстранить от игр за сборную на два года
Обновлено в 16:35
Армия и оружие
Сирийские беженцы возвращаются на родину из Ливана
Люди возвращаются домой на автобусах, некоторые из автобусов до заполнены вещами: коврами, матрасами, сумками с одеждой, мебелью.
Обновлено в 22:05
Политика
Прямой телемост состоится между Россией и Украиной
Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено в 18:41
Политика
Соловьев отреагировал на ролик с гримасничавшим на совещании Зеленским
Телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в Instagram прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский необычно себя ведет на совещании таможенников в Ужгороде.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП в Ростовской области
Обновлено в 20:51
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибов
В свою очередь, президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут.
Обновлено в 20:14
Кино
20-летний актер Disney умер от приступа во сне
Обновлено в 05:40
Футбол
Футболисты Бразилии выиграли домашний Кубок Америки
Решающий матч завершился победой "пентакапмеонов" со счетом 3:1. Начало встречи было не слишком интересным, команды осторожничали и всей своей силы не показывали.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие
Войска Ирака проводят операцию против террористов на границе с Сирией
Обновлено в 10:58
Происшествия
На Курилах поисковики нашли останки советского воина
Обновлено в 20:38
Армия и оружие
В Сомали исламисты казнили не менее десяти человек, сообщают СМИ
Сомалийские исламисты из группировки "Аш-Шабаб" казнили за прошлую неделю не менее 10 человек, обвиняемых в шпионаже, сообщает африканское отделение радиостанции RFI.
Обновлено в 20:35
Общество
Названы регионы России с самыми высокими доходами населения
Для расчетов в исследовании было использовано соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено в 22:05
Политика
Берлин признал необходимость «Северного потока - 2»
Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что ФРГ нуждается в газопроводе "Северный поток — 2". Об этом сообщает Bild.
Обновлено в 21:56
Космос
В Тибете зафиксирован мощнейший выброс космической энергии
Группа японских и китайских ученых в ходе исследования Крабовидной туманности нашла источник мощнейшего энергетического изучения, который когда-либо был зафиксирован.
Обновлено в 03:38
Экономика
Алкоэнергетики вернут в российские магазины
В России могут снять запрет на производство и оборот алкоэнергетиков. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 22:16