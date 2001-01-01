Футбол

«МЮ» согласился продать Погба и начал поиски заменыODDS.ru 10:25

В качестве замены Погба «МЮ» рассматривает хавбека «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, который близок к переходу в «ПСЖ». В последнее время разговоры между римлянами и парижанами зашли в тупик из-за суммы компенсации за футболиста.
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СМИ: Руководство «МЮ» попросило у Погба время на поиски ему замены

Матч ТВ10:36

«Ювентус» готов заплатить за Погба €130 млн

Metaratings14:55

«Ювентус» предложит за Погба 120 миллионов евро

ProstoProSport15:05

Морьентес: «Погба стал бы хорошим приобретением для „Реала“»

Soccer.ru12:41

«Ювентус» готовит предложение по Погба в размере € 130 млн

Чемпионат10:34

The Times: «Ювентус» предложит «МЮ» 120 миллионов за Погба

Бомбардир.ру16:19

СМИ: Руководство «МЮ» попросило у Погба время на поиски ему замены

Sportbox.RU10:36
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Общество

Ученые назвали вырубку леса фактором затопления в Иркутской области

Как пояснил «Известиям» кандидат биологических наук Алексей Ярошенко, сильнейшее наводнение в Иркутской области, унесшее 22 жизни, приобрело столь катастрофический характер в том числе из-за вырубок.
Обновлено в 18:17
Происшествия

У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7.0.
Обновлено в 11:49
Политика

Саакашвили прокомментировал брань в адрес Путина в эфире «Рустави 2»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал выходку телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает РИА Новости.
Обновлено в 18:30
Происшествия

Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы

Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено в 21:56
Армия и оружие

Погибшие на подлодке моряки «предотвратили катастрофу планетарного масштаба»

На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.
Обновлено в 03:23
Кино

Вышел первый тизер-трейлер ремейка «Мулан» от Disney

Компания Walt Disney Studios опубликовала на официальном канале видеохостинга YouTube первый тизер-трейлер полнометражного фильма «Мулан», ремейк мультипликационной ленты 1998 года с одноименным названием.
Обновлено в 19:48
Происшествия

В Гонконге более 200 тысяч человек вышли на новую акцию протеста

Обновлено в 13:19
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 10:20
Политика

Гуайдо заявил о возобновлении переговоров с властями Венесуэлы

Обновлено в 21:28
Политика

Иран начал обогащение урана на уровне выше СВПД

Заместитель главы МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран начинает обогащение урана на уровне выше установленного ядерной сделкой.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

Украина заметила активность российских подлодок в Босфоре

Украина обнаружила активность российских подлодок в Босфорском проливе, заявил представитель генштаба ВСУ Леонид Залюбовский, пишет "Укринформ".
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Мексику не пустили еще 14 россиян

Обновлено в 15:26
Авто

В Перми выставили на продажу Ниву с «собачьими» дверьми

Оказывается, этот экземпляр — уникальный прототип, сделанный АвтоВАЗом в единственном экземпляре в 1992 году.
Обновлено в 12:42
Футбол

Месси могут отстранить от игр за сборную на два года

Обновлено в 16:35
Армия и оружие

Сирийские беженцы возвращаются на родину из Ливана

Люди возвращаются домой на автобусах, некоторые из автобусов до заполнены вещами: коврами, матрасами, сумками с одеждой, мебелью.
Обновлено в 22:05
Политика

Прямой телемост состоится между Россией и Украиной

Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено в 18:41
Политика

Соловьев отреагировал на ролик с гримасничавшим на совещании Зеленским

Телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в Instagram прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский необычно себя ведет на совещании таможенников в Ужгороде.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика

Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП в Ростовской области

Обновлено в 20:51
Здоровье

Врачи рассказали о пользе грибов

В свою очередь, президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут.
Обновлено в 20:14
Кино

20-летний актер Disney умер от приступа во сне

Обновлено в 05:40
Футбол

Футболисты Бразилии выиграли домашний Кубок Америки

Решающий матч завершился победой "пентакапмеонов" со счетом 3:1. Начало встречи было не слишком интересным, команды осторожничали и всей своей силы не показывали.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие

Войска Ирака проводят операцию против террористов на границе с Сирией

Обновлено в 10:58
Происшествия

Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео

Обновлено в 15:05
Происшествия

На Курилах поисковики нашли останки советского воина

Обновлено в 20:38
Армия и оружие

В Сомали исламисты казнили не менее десяти человек, сообщают СМИ

Сомалийские исламисты из группировки "Аш-Шабаб" казнили за прошлую неделю не менее 10 человек, обвиняемых в шпионаже, сообщает африканское отделение радиостанции RFI.
Обновлено в 20:35
Общество

Названы регионы России с самыми высокими доходами населения

Для расчетов в исследовании было использовано соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено в 22:05
Политика

Берлин признал необходимость «Северного потока - 2»

Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что ФРГ нуждается в газопроводе "Северный поток — 2". Об этом сообщает Bild.
Обновлено в 21:56
Космос

В Тибете зафиксирован мощнейший выброс космической энергии

Группа японских и китайских ученых в ходе исследования Крабовидной туманности нашла источник мощнейшего энергетического изучения, который когда-либо был зафиксирован.
Обновлено в 03:38
Экономика

Алкоэнергетики вернут в российские магазины

В России могут снять запрет на производство и оборот алкоэнергетиков. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 22:16
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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