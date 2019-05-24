Футбол

«МЮ» сделал предложение «Лиону» по ДембелеSportbox.RU 11:37

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«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести форварда «Лиона» Муссу Дембеле. Сообщается, что английский клуб предложил за 22-летнего футболиста 40 миллионов евро. Отметим, что контракт француза с «Лионом» рассчитан до июня 2023 года, а портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона евро.
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