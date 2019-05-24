Футбол
«МЮ» сделал предложение «Лиону» по ДембелеSportbox.RU 11:37
«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести форварда «Лиона» Муссу Дембеле. Сообщается, что английский клуб предложил за 22-летнего футболиста 40 миллионов евро. Отметим, что контракт француза с «Лионом» рассчитан до июня 2023 года, а портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:19, Ашберн
Происшествия
Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры
Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.
Обновлено в 15:43
Кино
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах
Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено в 16:11
Музыка
Объявлен новый победитель шоу «Голос. Дети»
Микелла Абрамова не явилась на повторный финал В спецвыпуске "Голоса" приняли участие восемь финалистов шестого сезона проекта.
Обновлено в 17:02
Общество
Беглов заступился за кафе с бесплатными обедами для пенсионеров
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заверил, что кафе, в котором бесплатно раздавали обеды пенсионерам, не будет закрыто.
Обновлено в 16:10
Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Политика
Администрация Зеленского заявила об обмане президента депутатами Рады
Депутаты Рады обманули президента Украины Владимира Зеленского на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство, сообщил глава администрации украинского лидера Андрей Богдан.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
На американском авианосце «Карл Винсон» поймали шпиона
По версии спецслужб США, 26-летний член экипажа атомного авианосца «Карл Винсон» имел доступ к информации о ядерной энергоустановке корабля и собирался передать её сотрудникам СМИ и разведслужбам России.
Обновлено в 17:00
Наука
Сигареты без фильтра являются самыми смертоносными
Люди, которые курят сигареты без фильтра, имеют двойной риск смерти от рака легких, чем другие курильщики.
Обновлено в 12:39
Общество
Несколько авиарейсов отменили из-за извержения вулкана на Бали
Международный аэропорт Денпасар в пятницу отменил сразу несколько авиарейсов.
Обновлено в 14:58
Общество
В конце мая в Москву придет жара
В 1995 году май был жарким, в последнюю неделю месяца температура воздуха повышалась до 31,6 градуса.
Обновлено в 08:17
Политика
Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом
Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено в 12:46
Экономика
АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга
Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.
Обновлено в 04:44
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке
Обновлено в 05:29
Происшествия
Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери
Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Музыка
Петербуржцы делятся фото и видео с концерта Би-2
Первое выступление уже началось в БКЗ «Октябрьский». Второй концерт состоится завтра.
Обновлено в 13:52
Политика
Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ
Обновлено в 11:17
Футбол
Месси рекордный шестой раз выиграл Золотую бутсу
Никому больше не удавалось выиграть Золотую бутсу более двух раз.
Обновлено в 17:07
Футбол
Капитан «Реала» Рамос задумался об уходе из клуба
Если раньше ходили разговоры о том, что клуб наверняка покинут валлийский форвард Гарет Бэйл и другие игроки, которые не имели постоянной игровой практики, то теперь, стало известно Marca, об уходе из команды задумался капитан Серхио Рамос.
Обновлено в 15:50
Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено в 03:09
Кино
Из-за недовольства фанатов выход фильма про Соника перенесли
Фильм про синего ежика изначально должен был выйти в кино в начале ноября 2019 года. Новая дата премьеры назначена на 14 февраля 2020 года.
Обновлено в 12:23
Игры
Четвертая часть Modern Warfare называется Call of Duty: Modern Warfare
Первая часть называлась Call of Duty 4: Modern Warfare, так что очевидно, что четвертая – Call of Duty: Modern Warfare.
Обновлено в 10:30
Общество
Племянница Скрипаля рассказала о проблемах своего дяди со здоровьем
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала о проблемах своего дяди со здоровьем.
Обновлено в 12:42
Кино
Появился первый трейлер нового «Терминатора»
Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».
Обновлено вчера в 09:29
Здоровье
В Китае хирурги исправили руки девочки, родившейся с 14 пальцами
В Китае прооперировали трехлетнюю девочку, родившуюся с 14 пальцами, пишет Daily Mail.
Обновлено в 10:24
Культура
Хореограф Мехдиев рассказал об особенностях работы с Сотсковой
Двукратный призер чемпионатов России Мария Сотскова выделяется из общей массы способностью широко импровизировать в постановках программ, заявил РИА Новости хореограф фигуристки Рамиль Мехдиев.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты
Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
Свадьба состоялась 23 мая в Киеве в итальянском ресторане на опушке соснового бора. Настя Каменских сегодня опубликовала видео с церемонии.
Обновлено вчера в 14:49