Футбол
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Манчестер Юнайтед». Кандидатура 51-летнего специалиста будет рассмотрена руководством «МЮ» в процессе поиска постоянного главного тренера, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.
Sports.ruвчера в 11:32
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 03:34, Ашберн
Футбол
Гендиректор «Анжи» покинул свой пост
Олег Флегонтов ушел с поста генерального директора махачкалинского "Анжи", передает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Футбол
«Интер» проведет две ближайшие домашние игры без болельщиков
"Интер" сыграет два ближайших домашних матча без болельщиков, фанатскую трибуну Curva Nord закроют на три игры.
Обновлено вчера в 11:03
Футбол
«Вест Хэм» установил клубный рекорд, набрав за один месяц 15 очков
Обновлено в 02:38
Футбол
«Зенит» может продать Паредеса за $50 млн
Обновлено в 02:33
Футбол
Дзюба назвал Кокорина поросёнком
Обновлено в 01:18
Футбол
«Реал» и «Манчестер Сити» согласовали трансфер Диаса
Клубы уже согласовали условия сделки. 19-летний испанец перейдет в клуб из Мадрида за 15 миллионов евро.
Обновлено в 03:17
Футбол
Капитан «Борнмута» Фрэнсис пропустит до девяти месяцев из-за травмы
Капитан английского футбольного клуба "Борнмут" Саймон Фрэнсис выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщается на сайте команды.
Обновлено вчера в 14:56
Футбол
Эмери: «Ремзи обязан сосредоточиться на выступлениях за „Арсенал“»
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что полузащитник Аарон Ремзи должен сосредоточиться на выступлениях за "канониров".
Обновлено в 03:22
Футбол
Лионель Месси: «Было бы здорово выиграть пятую Лигу чемпионов»
Форвард «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал завоевание «Золотой бутсы»-2018 и заявил о желании победить в Лиге чемпионов.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
В Румынии узнали об интересе «Зенита» и «Ростова» к форварду ЧФР
Нападающий ЧФР и сборной Румынии Джордже Цукудян находится в сфере интересов «Ростова» и «Зенита».
Обновлено в 01:37
Футбол
«МК на Кубани» подводит спортивные итоги уходящего года
Пожалуй, самым главным спортивным событием уходящего года на Кубани стал XXI Чемпионат мира по футболу.
Обновлено 25 декабря в 04:14
Футбол
Депай выпустил видеоклип на свою первую студийную композицию
Форвард "Лиона" и сборной Нидерландов Мемфис Депай опубликовал свою первую студийную рэп-композицию и выпустил к ней видеоклип.
Обновлено вчера в 21:06
Футбол
Робиньо перешёл из «Сивасспора» в «Истанбул Башакшехир»
Нападающий «Сивасспора» Робиньо перешёл в «Истанбул Башакшехир», сообщает официальный сайт стамбульского клуба.
Обновлено вчера в 14:22
Футбол
ФИФА введет новые правила допинг-контроля
В Международной федерации футбола (ФИФА) хотят внести изменения в правила допинг-контроля футболистов, которые существуют в данный момент, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:58
Футбол
Азар: «Поговорим о моём будущем в конце сезона»
Полузащитник "Челси" Эден Азар ушёл от ответа на вопрос о своём будущем. Контракт бельгийца с лондонским клубом истекает в 2020 году.
Обновлено вчера в 23:25