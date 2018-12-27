Футбол

«МЮ» рассмотрит кандидатуру Аллегри на пост главного тренера
Sports.ru
вчера в 11:32

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Манчестер Юнайтед». Кандидатура 51-летнего специалиста будет рассмотрена руководством «МЮ» в процессе поиска постоянного главного тренера, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.
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«Манчестер Юнайтед» рассмотрит кандидатуру Аллегри на пост главного тренера

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