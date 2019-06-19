Футбол
«МЮ» проявляет интерес к защитнику «Наполи»Евро-футбол.ру 02:51
Защитник "Наполи" Эльсейд Хусай имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Англии. По данным Football-Italia, усилиться 25-летним албанским игроком хочет "Манчестер Юнайтед".
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Происшествия
В Подмосковье мужчина ударил полицейского ножом
Уроженец Средней Азии ударил полицейского ножом в живот после проверки документов, но был быстро пойман, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
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Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери
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В понедельник глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что бедность в России "стала позором", потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных — "это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала".
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«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
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Обновлено вчера в 16:26
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Как сообщили «РИА Новости», мост установлен над рекой Лама, на которой и стоит Волоколамск.
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Городской совет Харькова вернул одному из проспектов города прежнее название – проспект маршала Жукова, сообщает ТАСС.
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