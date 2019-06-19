Футбол

«МЮ» проявляет интерес к защитнику «Наполи»Евро-футбол.ру 02:51

1 фото
Защитник "Наполи" Эльсейд Хусай имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Англии. По данным Football-Italia, усилиться 25-летним албанским игроком хочет "Манчестер Юнайтед".
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Наполи» по трансферу Хюсая

Sport24.ru02:14

«Манчестер Юнайтед» сделал «Наполи» запрос по Хюсаю

Чемпионат03:50

«Манчестер Юнайтед» претендует на Хисая

Soccer.ruвчера в 22:16

«МЮ» намерен приобрести защитника «Наполи»

Матч ТВ02:49

«МЮ» намерен приобрести защитника «Наполи»

Sportbox.RU02:49

«МЮ» проявляет интерес к защитнику «Наполи»

Евро-футбол.ру02:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:43, Вашингтон
Экономика

Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции

Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:37
Политика

Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек

Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 07:11
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

Обновлено в 00:58
Происшествия

МВД Украины назвало три версии причин гибели депутата Тымчука

Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко назвал три версии гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Зарезавшего россиянина майора ФСБ посадили на девять лет

Павлу Стерлягову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Обновлено в 08:04
Общество

Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО

На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторое нарушение.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес

Ирина Медведева впервые стала мамой

Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
Обновлено в 04:28
Футбол

ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»

Обновлено в 07:44
Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Неизвестные пытались поджечь ратушу, суд и вокзал в австрийском Граце

По данным полиции, целью нападавших стали ратуша, городской суд, здание областного управления города Грац и вокзал.
Обновлено в 08:44
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором

"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Общество

В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки

Обновлено 17 июня в 12:03
Футбол

Денис Глушаков покинул «Спартак»

Футбольный клуб «Спартак» и 32-летний полузащитник Денис Глушаков по обоюдному согласию расторгли договор, говорится в сообщении на сайте клуба.
Обновлено в 06:06
Происшествия

В Подмосковье мужчина ударил полицейского ножом

Уроженец Средней Азии ударил полицейского ножом в живот после проверки документов, но был быстро пойман, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери

Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.
Обновлено в 06:40
Музыка

Юбилейное «Нашествие» откроет группировка «Ленинград»

20-й фестиваль «Нашествие» в селе Большое Завидово Тверской области откроет концерт группировки «Ленинград» 18 июля в 21:00, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 15:02
Политика

Медведев прокомментировал слова Кудрина об уровне бедности в стране

В понедельник глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что бедность в России "стала позором", потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных — "это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала".
Обновлено в 06:54
Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Общество

Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева

Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Футбол

«Локомотив» определился с соперниками на австрийском сборе

"Локомотив" проведет три товарищеских матча на сборах в Австрии.
Обновлено в 09:22
Путешествия

В Крыму создан первый взвод туристической полиции

Обновлено в 00:25
Хоккей

Кучеров заявил, что ему далеко до Овечкина и Малкина

Кучеров отметил, что в первый раз будет участвовать церемонии, поэтому пока рано говорить, что он перехватил эстафетную палочку у Овечкина и Малкина.
Обновлено в 04:34
Общество

СК начал проверку обращения к Путину жителей аварийных домов в Асбесте

Обновлено в 06:48
Политика

Зеленский намерен заявить Путину об украинском Крыме на первой встрече

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что на своей первой встрече с Владимиром Путиным он бы заявил ему, что Крым и Донбасс являются частью Украины.
Обновлено вчера в 03:54
Шоу-бизнес

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления

Обновлено вчера в 22:00
Здоровье

Роскачество рассказало, как правильно выбирать прохладительные напитки

Роскачество рассказало, как правильно выбирать прохладительные напитки в летний период, полезен ли квас и утоляет ли жажду лимонад.
Обновлено в 01:11
Футбол

Хуммельс вернулся в дортмундскую «Боруссию»

Обновлено в 09:06
Авто

Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008

Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008 и анонсировала его продаж на конец этого года.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В Подмосковье обрушился мост через реку Лама

Как сообщили «РИА Новости», мост установлен над рекой Лама, на которой и стоит Волоколамск.
Обновлено в 07:11
Политика

В Харькове улице вернут имя Жукова

Городской совет Харькова вернул одному из проспектов города прежнее название – проспект маршала Жукова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльсеид Хюсай
Албанский футболист
Албанский футболист, правый защитник клуба «Наполи» и сборной Албании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Наполи
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное