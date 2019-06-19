Футбол
«МЮ» проявляет интерес к защитнику «Наполи»Евро-футбол.ру 02:51
Защитник "Наполи" Эльсейд Хусай имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Англии. По данным Football-Italia, усилиться 25-летним албанским игроком хочет "Манчестер Юнайтед".
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:08, Вашингтон
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапируют поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию, находящуюся в одной из ближайших к Москве областей.
Обновлено вчера в 11:33
Финансы
ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным
С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности.
Обновлено в 04:07
Кино
Мединский назвал условие получения господдержки для фильмов
Министр культуры Владимир Мединский заявил, что российские кинематографисты, которые претендуют на поддержку государства, должны снимать кино для зрителей, а не для себя.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
Совбез РФ: вербовка террористов в Сирию и Ирак прекратилась
Совбез России заявил о прекращении вербовки в ряды «Исламского государства»11 (террористическая группировка запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.
Обновлено в 03:37
Космос
Россия и Индия проведут эксперимент на китайской космической станции
Россия совместно с Индией проведет на китайской космической станции эксперимент по спектроскопическому исследованию газовых туманностей, заявил замдиректора по научной работе Института астрономии РАН Михаил Сачков.
Обновлено в 02:59
Экономика
Голикова оценила потери экономики от нетрудоспособности граждан
Экономика России в 2018 году потеряла 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на III Форуме социальных инноваций регионов.
Обновлено в 04:39
Политика
Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
Научно-производственное объединение Энергомаш (входит в Роскосмос) готовит к отправке в США три двигателя РД-180 для использования на ракетах-носителях Atlas-5, сообщило в среду предприятие.
Обновлено в 04:37
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Кино
Анна Михалкова названа лучшей телеведущей на «ТЭФИ-KIDS»
В Москве в Российском молодежном академическом театре прошла первая церемония награждения премией детского телевидения «ТЭФИ-KIDS».
Обновлено в 00:50
Происшествия
Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до 26
В Японии число пострадавших в результате землетрясения, произошедшего накануне, возросло до 26 человек, еще один человек получил серьезные ранения, сообщает агентство Kyodo.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
Мужа Климовой подозревают в романе со звездой «Улетного экипажа»
Личную жизнь актера обсуждают в Сети В этом месяце стало известно, что многодетная мама Екатерина Климова собирается разводиться с Гелой Месхи.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ
Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 17:46
Авто
В России отзывают 1,3 тысячи моделей Audi A3
Обновлено вчера в 18:08
Авто
Новый гиперкар Aston Martin назвали в честь рая павших воинов
Британский автопроизводитель гиперкаров наконец опубликовал официальное название для модели со средним расположением двигателя, которая ранее носила заводской индекс AM-RB 003.
Обновлено вчера в 08:57
Политика
Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ
Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Общество
Жители РФ заявили об излишней дороговизне выпускных балов
Большинство жителей России, окончивших школу более 15 лет назад заявили, что сейчас выпускные балы более роскошные и дорогостоящие (83%).
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
Обновлено вчера в 17:59
Общество
Жалобы иностранцев на российские суды дошли до Генпрокуратуры
Отмечается, что это первая официальная реакция на жалобы, хотя автоконцерны (Mercedes, Jaguar, Land Rover, Hyundai и Kia) уже направляли подобные жалобы в ВККС, Краснодарскую краевую квалификационную коллегию, ФСБ, Совет по противодействию коррупции при президенте и генпрокурору Юрию Чайке.
Обновлено в 04:08
Общество
МЧС предупредило москвичей о жаре до 31 градуса в среду
Воздух в Москве в среду может прогреться до 31 градуса, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России со ссылкой на данные Росгидромета.
Обновлено в 04:57
Общество
В Японии запретили физическое наказание детей
Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.
Обновлено в 00:35
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Шоу-бизнес
Вадим Галыгин стал многодетным отцом
Белорусский комик Вадим Галыгин рассказал, что стал отцом в третий раз. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 21:32
Экономика
Россияне стали покупать водку в малой таре
Самым популярным сегментом продаж малой тары стали дешевые марки водки стоимостью от 215 до 229 рублей за 0,5 л и сегмент эконом (230–269 рублей за 0,5 л), заявили в Beluga Group.
Обновлено в 04:49