Футбол

«МЮ» проиграл 7 из 9 последних матчейЕвро-футбол.ру 02:09

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
10′
Венсан Компани
Андреас Перейра
24′
26′
Александр Зинченко
51′
Фернандиньо
Лерой Сане
54′
Бернарду Силва
66′
Лерой Сане
Андреас Перейра
Ромелу Лукаку
72′
Джесси Лингард
Антони Марсьяль
83′
Маттео Дармиан
Алексис Санчес
83′
Люк Шоу
89′
89′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
89′
Илкай Гюндоган
Данило Луис
Команда Уле Гуннара Сульшера в последних 9 встречах потерпела 7 поражений с общим счетом 6:18.
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«МЮ» проиграл 7 из 9 последних матчей

Евро-футбол.ру02:09

«Манчестер Юнайтед» проиграл 7 из последних 9 матчей

Бомбардир.рувчера в 17:51

«МЮ» проиграл 7 из 9 последних матчей. В трех последних встречах – 0:9

Sports.ruвчера в 16:54
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