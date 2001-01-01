Футбол

«МЮ» продаст «Реалу» Погба не меньше, чем за 150 миллионовСпорт-Экспресс 17:56

Сам Погба склоняется к переходу в мадридский клуб. Погба вернулся в "МЮ" в 2016 году за рекордные на тот момент 105 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 41 матч и 16 голов во всех турнирах.
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Marca: «МЮ» не продаст Погба «Реалу» дешевле, чем за 150 миллионов

Бомбардир.ру18:37

«Манчестер Юнайтед» не продаст Погба «Реалу» дешевле € 150 млн

Чемпионат17:56

«МЮ» продаст «Реалу» Погба не меньше, чем за 150 миллионов

Спорт-Экспресс17:56

«Реалу» придется заплатить 150 млн евро за Погба

Soccer.ru17:56

«Реал» отказался от трансфера Погба из-за финансовых требований «МЮ»

Советский спорт18:55

СМИ: «МЮ» предложит Погба новый контракт и капитанскую повязку

Матч ТВвчера в 09:52

СМИ: «МЮ» предложит Погба новый контракт и капитанскую повязку

Sportbox.RUвчера в 09:52
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Врачи рассказали о его влиянии на здоровье и организм в целом.
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Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
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Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

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Более 1000 рейсов отменили в аэропортах Чикаго из-за снежной бури

В чикагских аэропортах O'Hare и Midway отменили более 1000 рейсов из-за обрушившейся на город снежной бури.
Обновлено в 17:53
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

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Обновлено в 20:38
Технологии

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Отвечает главный внештатный генетик Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Куцев: — Если посмотреть на редкие болезни более внимательно, окажется, что они не такие уж редкие, а поскольку знания в области генетики расширяются, число пациентов с редкими заболеваниями постоянно растёт.
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В ноябре 2018 года в СГК на место Михаила Кузнецова пришёл новый генеральный директор — Степан Солженицын, сын писателя Александра Солженицына.
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Слухи о закрытии «Дома-2» получили подтверждение

Продюсеры готовятся к старту нового телешоу, которое, как говорят, станет «продолжением» скандально известного «Дома-2».
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Силовые тренировки продлевают жизнь

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РСПП раскритиковал законопроект Минприроды по квотированию загрязняющих выбросов, сообщает в понедельник газета "Коммерсант".
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Forbes назвал 20 богатейших семей Кремля и Белого дома

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Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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