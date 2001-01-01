Футбол
«МЮ» продаст «Реалу» Погба не меньше, чем за 150 миллионовСпорт-Экспресс 17:56
Сам Погба склоняется к переходу в мадридский клуб. Погба вернулся в "МЮ" в 2016 году за рекордные на тот момент 105 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 41 матч и 16 голов во всех турнирах.
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