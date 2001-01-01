«МЮ» продаст «Реалу» Погба не меньше, чем за 150 миллионовСпорт-Экспресс 17:56

Сам Погба склоняется к переходу в мадридский клуб. Погба вернулся в "МЮ" в 2016 году за рекордные на тот момент 105 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 41 матч и 16 голов во всех турнирах.

«МЮ» продаст «Реалу» Погба не меньше, чем за 150 миллионов

Авто Александр Козлов заработал больше 6 миллионов рублей Судя по данным, опубликованным на сайте правительства РФ, Александр Александрович заработал больше шести миллионов рублей.

Происшествия В Забайкалье степной пожар уничтожил около 200 коз и овец В Забайкальском крае сгорели две чабанские стоянки близ села Хада-Булак Борзинского района, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Наука Кетамин культивирует новые соединения нервных клеток Ученые подозревали, что кетамин может быстро реконструировать мозг, стимулируя новые соединения нервных клеток, называемые синапсами.

Общество Власти Сахалина считают туризм стратегическим направлением экономики Власти Сахалина называют туризм стратегическим направлением экономики региона, потому что его развитие позволит сделать более комфортной жизнь населения и трудоустроить значительную часть местных жителей, сообщил РИА Новости врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Наука Ученые создали препарат, повышающий эффективность терапии рака Второе научное открытие, которым похвастался в Женеве Казанский университет – это добавка, которая способна в несколько раз усилить действие терапии против большинства видов рака.

Происшествия В третьем реакторе «Фукусимы» началось извлечение топливных стержней Японские СМИ сообщили, что в третьем реакторе АЭС "Фукусима-1", на которой в 2011 году произошла крупнейшая после Чернобыля, началось извлечение топливных стержней.

Автоспорт Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1» Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.

Общество В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.

Музыка Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети» Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.

Происшествия Фермер из Флориды погиб от когтей своего казуара Предполагается, что мужчина случайно споткнулся и упал, а казуар нанес ему смертельный удар своими когтями, сообщает ТАСС, ссылаясь на газету The Gainesville Sun.

Общество Миллион в месяц. Сколько зарабатывают российские священники В российских регионах священники получают меньше, там ежемесячные доходы начинаются от 20 тысяч рублей и могут достигать 200 тысяч рублей.

Общество Более 1000 рейсов отменили в аэропортах Чикаго из-за снежной бури В чикагских аэропортах O'Hare и Midway отменили более 1000 рейсов из-за обрушившейся на город снежной бури.

Общество «Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».

Технологии Как лечить наследственные болезни? Отвечает главный внештатный генетик Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Куцев: — Если посмотреть на редкие болезни более внимательно, окажется, что они не такие уж редкие, а поскольку знания в области генетики расширяются, число пациентов с редкими заболеваниями постоянно растёт.

Общество Степан Солженицын: «Жить летом без горячей воды — унизительно» В ноябре 2018 года в СГК на место Михаила Кузнецова пришёл новый генеральный директор — Степан Солженицын, сын писателя Александра Солженицына.

Культура Слухи о закрытии «Дома-2» получили подтверждение Продюсеры готовятся к старту нового телешоу, которое, как говорят, станет «продолжением» скандально известного «Дома-2».

Общество РСПП раскритиковал новую версию законопроекта о загрязняющих выбросах РСПП раскритиковал законопроект Минприроды по квотированию загрязняющих выбросов, сообщает в понедельник газета "Коммерсант".

Гаджеты 4 правила зарядки смартфона, которые позволят ему работать дольше Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.

Недвижимость В большинстве регионов России заметили рост цен на жилье Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России за январь-март 2019-го выросла на три процента.