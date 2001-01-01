«МЮ» при Сульшере проиграл 5 из 7 последних матчейSports.ru 16:52

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" дома разгромила "Манчестер Юнайтед" (3:0). Это пятое поражение в семи последних матчах для команды Оле-Гуннара Сульшера.

«МЮ» при Сульшере проиграл 5 из 7 последних матчей

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