Футбол

«МЮ» при Сульшере проиграл 5 из 7 последних матчейSports.ru 16:52

Барселона — Манчестер Юнайтед
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
Лионель Месси
16′
Лионель Месси
20′
Филиппе Коутиньо
61′
65′
Антони Марсьяль
Диого Далот
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
71′
73′
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
Артур
Артуро Видаль
75′
Луис Суарес
77′
80′
Джесси Лингард
Алексис Санчес
Филиппе Коутиньо
Усман Дембеле
81′
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" дома разгромила "Манчестер Юнайтед" (3:0). Это пятое поражение в семи последних матчах для команды Оле-Гуннара Сульшера.
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«МЮ» при Сульшере проиграл 5 из 7 последних матчей

Sports.ru16:52
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