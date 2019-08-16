Футбол

«МЮ» представил третью форму черного цвета с принтом в виде розБомбардир.ру 07:31

«Манчестер Юнайтед» презентовал третью форму на сезона-2019/20. Комплект полностью выполнен в черном цвете. На футболке имеется принт в виде роз.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:01, Ашберн
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