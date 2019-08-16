«Манчестер Юнайтед» презентовал третью форму на сезона-2019/20. Комплект полностью выполнен в черном цвете. На футболке имеется принт в виде роз.

«МЮ» представил третью форму черного цвета с принтом в виде роз

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