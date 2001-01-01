Футбол
«МЮ» предложит 50 млн фунтов за Бруну ФернандешаSports.ru вчера в 09:52
«Манчестер Юнайтед» планирует направить новое предложение о трансфере полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша в течение трех недель. Его сумма составит 50 млн фунтов.
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«Атлетико» предложит Саулю самую высокую зарплату в команде, чтобы удержать игрока
Бомбардир.рувчера в 09:15
«Манчестер Юнайтед» готов отдать 55 миллионов евро за полузащитника сборной Португалии
Sportbox.RUвчера в 11:01
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 04:34, Вашингтон
Экономика
Цены на сахар в России рекордно упали
Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 03:19
Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне, передает Anadolu заявление МИД.
Обновлено в 02:06
Политика
В МИД Грузии прокомментировали инцидент на границе с Азербайджаном
В МИД Грузии прокомментировали инцидент на границе с Азербайджаном, где произошло столкновение между местным населением и азербайджанскими пограничниками.
Обновлено вчера в 19:33
Общество
В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев
В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
Stratfor назвала «слабые стороны» C-400
Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
США намерены обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
Представители США на переговорах с Россией в Женеве в среду, 17 июля, намерены обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с Китаем.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на пляже в России
Правоохранительные органы Якутска рассказали о том, что на одном из несанкционированных пляжей были найдены тела семи человек.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Домодедово вернулся самолет с отказавшим двигателем
В московском аэропорту Домодедово совершил посадку с одним работающим двигателем самолет авиакомпании Air Moldova, вылетевший ранее оттуда в Кишинев.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Москве пресекли канал незаконной миграции
Следователи СК совместно с ФСБ РФ пресекли канал незаконной миграции, действовавший на территории Москвы, задержаны шесть человек, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 13:34
Армия и оружие
Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой
Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Балтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.
Обновлено вчера в 17:58
Армия и оружие
Генсек НАТО анонсировал ответ на выход России из ДРСМД
«Если Россия не вернется к выполнению соглашения, то мы ответим ей взвешенным, надежным и эффективным сдерживанием», — констатировал генсек НАТО.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Сати Казанова бросила возлюбленного из-за стейка с кровью
Известная певица Сати Казанова рассказала, что однажды рассталась с возлюбленным, поскольку в ресторане он заказал стейк с кровью.
Обновлено вчера в 02:16
Политика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций
Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Недвижимость
Число ипотечных сделок в Москве в I полугодии выросло на 12%
Число ипотечных кредитов, выданных в Москве в первом полугодии 2019 года, выросло в годовом выражении к аналогичному периоду прошлого года на 12% - до 42,372 тысячи договоров, говорится в пресс-релизе управления Росреестра по Москве.
Обновлено в 02:59
Культура
В Архангельске пройдет фестиваль духовой музыки «Дирекцион-Норд»
В День ВМФ России с 26 по 28 июля в областной столице пройдет VIII фестиваль военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд».
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
В Подмосковье в лесу нашли останки новорожденного ребенка
Следователи завели дело после обнаружения останков новорожденного ребенка с медицинским зажимом на теле в лесу в Подмосковье, сообщила пресс-служба регионального главка СК.
Обновлено в 03:02
Экономика
Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Политика
Украинский депутат рассказал о гостеприимной России
Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович прокомментировал свою поездку в Россию.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
В Челябинской области сын депутата насмерть сбил двух пешеходов
Накануне, 15 июля, около 17:00 в Кунашакском районе Челябинской области сын местного депутата выехал на обочину дороги и сбил там двух пешеходов.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено вчера в 12:37
Наука
Устройство из углеродных нанотрубок преобразует тепло в свет
Пленки из нанотрубок позволили изолировать инфракрасное излучение среднего диапазона длин волн (3-8 мкм).
Обновлено 14 июля в 04:00
Происшествия
В Липецкой области убита семья с семилетним ребёнком
Были убиты 29-летняя хозяйка квартиры, её семилетний сын и 31-летний сожитель.
Обновлено в 03:42
Политика
Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму
Кандидаты, которым отказали в регистрации, могут оспорить это решение, подав жалобу в Мосгоризбирком или через суд.
Обновлено в 03:16
Энергетика
«Северный поток» остановился на ремонт до конца июля
Обновлено в 02:32