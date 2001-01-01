Футбол

«МЮ» предложит 50 млн фунтов за Бруну ФернандешаSports.ru вчера в 09:52

«Манчестер Юнайтед» планирует направить новое предложение о трансфере полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша в течение трех недель. Его сумма составит 50 млн фунтов.
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«Манчестер Юнайтед» готовит трансфер полузащитника «Спортинга»

Sport.ruвчера в 14:14

«Атлетико» предложит Саулю самую высокую зарплату в команде, чтобы удержать игрока

Бомбардир.рувчера в 09:15

«Манчестер Юнайтед» готов отдать 55 миллионов евро за полузащитника сборной Португалии

Матч ТВвчера в 11:01

«Манчестер Юнайтед» готов отдать 55 миллионов евро за полузащитника сборной Португалии

Sportbox.RUвчера в 11:01

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение в € 55 млн по Бруну Фернандешу

Чемпионатвчера в 10:36

«МЮ» предложит 50 млн фунтов за Бруну Фернандеша

Sports.ruвчера в 09:52

СМИ: «МЮ» готов заплатить за полузащитника «Спортинга» 55 млн евро

Советский спортвчера в 13:10
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 04:34, Вашингтон
Экономика

Цены на сахар в России рекордно упали

Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 03:19
Политика

Турция ответила на санкции Евросоюза

Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне, передает Anadolu заявление МИД.
Обновлено в 02:06
Политика

В МИД Грузии прокомментировали инцидент на границе с Азербайджаном

В МИД Грузии прокомментировали инцидент на границе с Азербайджаном, где произошло столкновение между местным населением и азербайджанскими пограничниками.
Обновлено вчера в 19:33
Общество

В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев

В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие

Stratfor назвала «слабые стороны» C-400

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.
Обновлено вчера в 17:45
Общество

Мэр Красноярска вручил главам районов метлы «подметалки-подгоняйки»

Обновлено в 03:36
Происшествия

Врачи планируют ампутировать руку избитой девочке из Ингушетии

Обновлено в 02:31
Политика

США намерены обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку

Представители США на переговорах с Россией в Женеве в среду, 17 июля, намерены обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с Китаем.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

Семь человек найдены мертвыми на пляже в России

Правоохранительные органы Якутска рассказали о том, что на одном из несанкционированных пляжей были найдены тела семи человек.
Обновлено в 03:48
Происшествия

В Домодедово вернулся самолет с отказавшим двигателем

В московском аэропорту Домодедово совершил посадку с одним работающим двигателем самолет авиакомпании Air Moldova, вылетевший ранее оттуда в Кишинев.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В Москве пресекли канал незаконной миграции

Следователи СК совместно с ФСБ РФ пресекли канал незаконной миграции, действовавший на территории Москвы, задержаны шесть человек, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 13:34
Армия и оружие

Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой

Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Балтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.
Обновлено вчера в 17:58
Армия и оружие

Генсек НАТО анонсировал ответ на выход России из ДРСМД

«Если Россия не вернется к выполнению соглашения, то мы ответим ей взвешенным, надежным и эффективным сдерживанием», — констатировал генсек НАТО.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес

Сати Казанова бросила возлюбленного из-за стейка с кровью

Известная певица Сати Казанова рассказала, что однажды рассталась с возлюбленным, поскольку в ресторане он заказал стейк с кровью.
Обновлено вчера в 02:16
Политика

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Недвижимость

Число ипотечных сделок в Москве в I полугодии выросло на 12%

Число ипотечных кредитов, выданных в Москве в первом полугодии 2019 года, выросло в годовом выражении к аналогичному периоду прошлого года на 12% - до 42,372 тысячи договоров, говорится в пресс-релизе управления Росреестра по Москве.
Обновлено в 02:59
Культура

В Архангельске пройдет фестиваль духовой музыки «Дирекцион-Норд»

В День ВМФ России с 26 по 28 июля в областной столице пройдет VIII фестиваль военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд».
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия

В Подмосковье в лесу нашли останки новорожденного ребенка

Следователи завели дело после обнаружения останков новорожденного ребенка с медицинским зажимом на теле в лесу в Подмосковье, сообщила пресс-служба регионального главка СК.
Обновлено в 03:02
Экономика

Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора

Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Политика

Украинский депутат рассказал о гостеприимной России

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович прокомментировал свою поездку в Россию.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

В Челябинской области сын депутата насмерть сбил двух пешеходов

Накануне, 15 июля, около 17:00 в Кунашакском районе Челябинской области сын местного депутата выехал на обочину дороги и сбил там двух пешеходов.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

Туристка из Германии трое суток жила в землянке в сибирской тайге

Обновлено в 02:10
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено вчера в 12:37
Наука

Устройство из углеродных нанотрубок преобразует тепло в свет

Пленки из нанотрубок позволили изолировать инфракрасное излучение среднего диапазона длин волн (3-8 мкм).
Обновлено 14 июля в 04:00
Происшествия

В Липецкой области убита семья с семилетним ребёнком

Были убиты 29-летняя хозяйка квартиры, её семилетний сын и 31-летний сожитель.
Обновлено в 03:42
Политика

Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму

Кандидаты, которым отказали в регистрации, могут оспорить это решение, подав жалобу в Мосгоризбирком или через суд.
Обновлено в 03:16
Энергетика

«Северный поток» остановился на ремонт до конца июля

Обновлено в 02:32
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Бруну Фернандеш
Португальский футболист
Португальский футболист, полузащитник клуба «Спортинг» и сборной Португалии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и Чемпионата мира 2018 в России.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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