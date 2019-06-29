Футбол
«МЮ» предложил за футболиста «Барселоны» Ракитича 35 млн евроМК-Спорт 04:29
По информации издания, "МЮ" предложил за Ракитича 35 млн евро. Однако, в ходе переговоров, руководство отвергло предложение и установило ценник на игрока в 50 млн евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 06:34, Вашингтон
Политика
Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну
В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину.
Обновлено в 01:30
Музыка
В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Хаски
Выступление рэпера Хаски на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге было отменено из-за возникшей здесь давки, об этом 29 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:28
Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская готовится к рождению еще одного ребенка
Любовь Успенская озадачила своих поклонников неожиданным признанием: она мечтает о рождении еще одного ребенка.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Смытые паводком дома разбило об мост в Иркутской области. Видео
Очевидец запечатлел на видео момент разрушения деревянных строений, смытых мощным паводком в Иркутской области.
Обновлено в 04:11
Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Один человек погиб в результате хлопка газа в жилом доме в Коврове
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Путин назвал произволом ситуацию с делом Голунова
Президент России Владимир Путин назвал произволом ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:53
Спорт
Футболистка сборной США: выиграть чемпионат мира без геев в команде невозможно
Игрок женской сборной США Меган Рапино поделилась мнением о совпадении проведения чемпионата мира с месяцем гордости ЛГБТ-сообществ, который сейчас отмечается в мире.
Обновлено в 04:30
Политика
Кадыров поддержал слова Путина о предателях
Обновлено вчера в 20:40
Общество
Шарапова опубликовала пост в поддержку ЛГБТ-сообщества
Российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поддержала представителей ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 03:44
Футбол
Сутормин в ближайшее время пройдёт медосмотр для «Рубина»
В ближайшее время хавбек пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт с казанским клубом.
Обновлено в 03:55
Политика
Песков: Трамп эмоционально ответил на приглашение на парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на приглашение российского лидера Владимира Путина посетить в 2020 году парад в честь 75-летия Победы.
Обновлено вчера в 14:43
Футбол
«Валенсия» объявила о договоренности по трансферу Черышева
Испанский футбольный клуб "Валенсия" на своем официальном сайте объявил о том, что достиг договоренности с "Вильярреалом" и переходе российского полузащитника Дениса Черышева.
Обновлено в 05:34
Политика
Порошенко встревожен встречей Путина и Трампа
Обновлено в 05:47
Политика
Слуцкий и Бутина провели научную дискуссию по телефону
"Побеседовали с ней особо плотно, можно сказать, провели научную дискуссию", — отметил Слуцкий.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено вчера в 12:15
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о своем диагнозе
Российская певица Лолита Милявская рассказала о страшном для себя диагнозе, пишет «Собеседник».
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапируют в колонию в ближайшее время
Обновлено вчера в 10:55
Шоу-бизнес
Перенесший инсульт Борис Моисеев отдыхает в Юрмале
Обновлено в 02:12
Футбол
Каррера может возглавить греческий ПАОК
Как стало известно Sport24, бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может продолжить карьеру в Греции.
Обновлено в 05:01
Футбол
Балотелли может получить от «Пармы» контракт на 2 млн евро в год
По данным источника, игроку предложена зарплата в 2 млн евро в год без учета бонусов.
Обновлено в 06:28
Политика
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено вчера в 08:52
Музыка
Бари Алибасов объявил о наборе трансгендеров в группу «На-На»
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Москве полиция задержала собравшихся поиграть в волейбол мигрантов
В Москве полицейские задержали около 40 уроженцев Киргизии, которые собрались поиграть в волейбол, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:08