Футбол

«МЮ» предложил за футболиста «Барселоны» Ракитича 35 млн евроМК-Спорт 04:29

По информации издания, "МЮ" предложил за Ракитича 35 млн евро. Однако, в ходе переговоров, руководство отвергло предложение и установило ценник на игрока в 50 млн евро.
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