Футбол
«МЮ» предложил за футболиста «Барселоны» Ракитича 35 млн евроМК-Спорт 04:29
По информации издания, "МЮ" предложил за Ракитича 35 млн евро. Однако, в ходе переговоров, руководство отвергло предложение и установило ценник на игрока в 50 млн евро.
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Политика
Путин назвал произволом дело Голунова
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:54
Политика
Путин и Меркель продолжат работу в «нормандском формате»
Обновлено в 03:42
Авто
Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников
Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Экономика
В России могут ввести контроль доходов и расходов граждан
По словам чиновницы, ведомство готовит развернутый доклад по легализации бизнеса в России, в связи с чем планируется «рассмотреть возможность введения системы контроля над расходами», а также за «соотношением контроля доходов и расходов».
Обновлено 27 июня в 10:27
Политика
Кадыров отреагировал на слова Путина о предателях
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента России Владимира Путина о предателях.
Обновлено вчера в 09:17
Шоу-бизнес
Бритни Спирс опубликовала фото с явным использованием фотошопа
Спирс попыталась отретушировать собственную талию, но сделала это слишком очевидно, что заметно в кадре благодаря "поехавшему" комоду за спиной исполнительницы.
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено вчера в 12:56
Общество
Свыше 2 тысяч домов оказались подтопленными в Иркутской области
Число подтопленных в ходе паводка жилых домов в Иркутской области увеличилось до 2392, сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено 27 июня в 22:41
Здоровье
Названы районы Башкирии, где чаще всего умирают от рака
В Минздраве назвали районы Башкирии, где люди чаще всего умирают от рака. В черный список попали 6 муниципалитетов.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Путин прокомментировал итоги саммита G20 в Осаке
Президент России Владимир Путин считает, что формат "Большой двадцатки" подтвердил свою востребованность, несмотря на скепсис, выражавшийся перед саммитом в Осаке.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о своем диагнозе
Российская певица Лолита Милявская рассказала о страшном для себя диагнозе, пишет «Собеседник».
Обновлено вчера в 21:21
Здоровье
Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек
В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.
Обновлено вчера в 21:05
Футбол
Le Parisien: «ПСЖ» готов снизить цену на Неймара
Ранее парижский клуб хотел выручить от продажи бразильца 300 миллионов евро, но теперь планирует расстаться с ним за 222 миллиона.
Обновлено в 03:52
Экономика
Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено вчера в 09:09
Космос
Тунгусский метеорит оказался увесистой диковинкой
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Трамп назвал отличной встречу с Си Цзиньпином на саммите G20
Обновлено в 00:58
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
Отношение к ЛГБТ-сообществу в России ровное и спокойное, известный певец Элтон Джон заблуждается, обвиняя страну в двуличии, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в субботу.
Обновлено в 04:13
Спорт
Российские волейболисты вышли в финальный раунд Лиги наций
В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также команда США на правах организатора.
Обновлено в 04:19
Футбол
Московское «Динамо» предложит €13 млн за футболиста «Ромы» Жерсона
Московский футбольный клуб "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику итальянской "Ромы" Жерсону, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Обновлено в 04:30
Общество
Вандалы повредили Банковский мост с крылатыми львами в Петербурге
Банковский мост XIX века постройки с фигурами крылатых львов, которые считаются одним из символов Санкт-Петербурга, после проведенной реставрации подвергся, предположительно, вандальным действиям пешеходов.
Обновлено вчера в 17:54
Авто
В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре
С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
Обновлено вчера в 16:05
Общество
Skrytá Pravda (Чехия): люди в России якобы мрут от голода (Skrytá pravda)
Что касается общегосударственных данных, то средняя номинальная заработная плата в России в марте выросла по сравнению с прошлым годом на 5,2% до 45 тысяч рублей.
Обновлено в 01:58
Транспорт
Из подтопленного Шереметьево начали откачивать воду
Улицы, ведущие к терминалу аэропорта Шереметьево в Москве, оказались подтоплены после сильных дождей.
Обновлено вчера в 05:56
Музыка
В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки
По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.
Обновлено вчера в 15:41
Культура
Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Путин назвал обвинения Мэй попыткой найти внешнего врага
В преддверии визита в Осаку в интервью The Financial Times президент России Владимир Путин заявил, что история с отравлением Скрипалей «не стоит и пяти копеек», отметив, что Скрипаль был наказан еще до инцидента в Солсбери.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Лобода осудила Темникову за раскрытие тайны Фадеева и Серябкиной
Елена рассказала в интервью о служебном романе певицы и продюсера.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапируют в колонию в ближайшее время
Обновлено вчера в 10:55