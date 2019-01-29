Футбол

«МЮ» предложил Мате и Янгу новые контрактыМатч ТВ 02:43

По информации источника, клуб предложил футболистам продлить соглашения на один год. 33-летний Янг рассчитывает на более долгосрочный контракт, а 30-летний Мата пока не дал ответ, так как имеет варианты продолжения карьеры в Италии и Испании.
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«Манчестер Юнайтед» предложил двум игрокам новые контракты

Газета.Ru02:44

«МЮ» предложил Мате и Янгу новые контракты

Матч ТВ02:43

МЮ предложил новые контракты Янгу и Мате

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«Манчестер Юнайтед» предложил Мате продлить контракт на один год

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«Манчестер Юнайтед» предложил Мате и Янгу новые контракты

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«МЮ» предложил новые контракты Янгу и Мате

Спорт-Экспресс00:48

«МЮ» предложил Мате однолетний контракт

Евро-футбол.рувчера в 16:33
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