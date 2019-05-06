«МЮ» предлагает «Ювентусу» обмен Дармиана на Канселу с доплатойSport24.ru вчера в 08:29

«Манчестер Юнайтед» хочет оформить обмен с «Ювентусом». Как утверждает Tuttomercatoweb, английский клуб готов предложить Маттео Дармиана и некую сумму за защитника туринцев Жоао Канселу. По информации источника, представители «МЮ» уже ведут переговоры с агентом Канселу.

«МЮ» предлагает «Ювентусу» обмен Дармиана на Канселу с доплатой

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