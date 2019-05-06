Футбол

«МЮ» предлагает «Ювентусу» обмен Дармиана на Канселу с доплатойSport24.ru вчера в 08:29

«Манчестер Юнайтед» хочет оформить обмен с «Ювентусом». Как утверждает Tuttomercatoweb, английский клуб готов предложить Маттео Дармиана и некую сумму за защитника туринцев Жоао Канселу. По информации источника, представители «МЮ» уже ведут переговоры с агентом Канселу.
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«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» совершить обмен защитниками

Чемпионатвчера в 21:03

СМИ: «Ювентус» готов отпустить Канселу за 50-60 миллионов евро

Sportbox.RU05 мая в 09:40

«МЮ» готов включить Дармиана в сделку по трансферу Канселу

Советский спортвчера в 09:48

«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» провернуть суперобмен

Sport.ruвчера в 09:14

СМИ: «Ювентус» готов отпустить Канселу за 50-60 миллионов евро

Матч ТВ05 мая в 09:40

Канселу может заменить Менье в «ПСЖ»

Спорт-Экспрессвчера в 18:19

«Ювентус» готов отпустить Канселу в «Ман Сити»

Soccer.ru05 мая в 06:02
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Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

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«Ъ» назвал доминирующую версию в деле о катастрофе с SSJ-100

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Происшествия

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Происшествия

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Обновлено вчера в 10:44
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Татьяна Васильева собирается эксгумировать тело Ирины Цывиной

Обновлено в 00:49
Авто

АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент с номером 114433 и первыми изображениями автомобиля.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия

Появилось видео посадки горящего самолета в Шереметьево

Очевидец опубликовал на YouTube видео посадки горящего лайнера «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево.
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Происшествия

Один из «черных ящиков» сгоревшего SSJ-100 серьезно поврежден

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Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено вчера в 12:29
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.
Обновлено вчера в 10:32
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:19
Армия и оружие

Немецкий журналист назвал американские авианосцы «стотысячетонным блефом»

Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер усомнился в способности США проецировать силу с помощью авианосца, который Вашингтон решил направить к берегам Ирана.
Обновлено вчера в 21:49
Общество

Сколько получают несовершеннолетние дети политиков

Активы несовершеннолетних детей чиновники обязаны указывать в своих декларациях согласно антикоррупционному законодательству.
Обновлено вчера в 20:41
Космос

ТУСУР сформирует задачи по программе Роскосмоса «Сфера»

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Обновлено вчера в 03:05
Общество

Составлен список регионов, аномально голосовавших за дочь Алсу

Обновлено в 00:34
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«Хьюстон» сравнял счет в серии с «Голден Стэйт»

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Политика

Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией

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Обновлено вчера в 23:51
Экономика

Китай определился с экономическими мерами в ответ на новые пошлины США

Китай намерен принять пакет мер по стимулированию экономики страны в случае повышения американских пошлин.
Обновлено в 00:23
Хоккей

Панарин и Бобровский не исключили возможности остаться в «Коламбусе»

Российские хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин и Сергей Бобровский после поражения в шестом матче серии против "Бостон Брюинз" и вылета из Кубка Стэнли прокомментировали свой возможный уход из команды.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие

Совпадение? Атака джихадистов на авиабазу «Хмеймим» совпала с полётом американского разведывательного самолёт

Специалисты свою очередь обратили внимание на очередное загадочное стечение обстоятельств – за несколько часов до нападения, рядом с российской военной авиабазой выполнял продолжительный полёт американский военный разведывательный самолёт.
Обновлено вчера в 21:18
Шоу-бизнес

Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой

Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено вчера в 07:46
Финансы

Рубль балансирует около отметки 65

Российская валюта 6 мая продемонстрировала негативную динамику против доллара США и евро.
Обновлено в 00:10
Происшествия

В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100

Обновлено в 00:03
Политика

Сотрудники ресторана в Берлине отказались принимать у себя лидеров АдГ

Сотрудники расположенного в Берлине итальянского ресторана Bocca di Bacco отказались принимать у себя членов правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), пишет газета Die Welt 7 мая.
Обновлено в 00:44
Футбол

Гаттузо был оскорблен игроком, отказавшимся выходить на замену

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо в матче 35 тура чемпионата Италии по футболу против "Болоньи" получил в свой адрес ряд оскорблений со стороны игрока клуба Тиему Бакайоко.
Обновлено вчера в 21:55
ЖКХ

Украинский Первомайск остался без воды из-за долгов

Украинский город Первомайск в Николаевской области остался без воды из-за долгов водоканала за электроэнергию.
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Экономика

Comepay решила выйти из бизнеса платежных терминалов

Представитель Comepay подтвердила планы реорганизации бизнеса: компания ведет переговоры о развитии своих платежных терминалов в партнерстве с группой Qiwi.
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В Кузбассе высокопоставленный полицейский попался на взятке

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Политика

Посол Италии в России высказался по поводу санкций Запада

Санкции не могут являться новой нормой в отношениях России и Запада. Об этом заявил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.
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43-летний сын звезды «Карнавальной ночи» Юрия Белова стал бомжом

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Португальский футболист, защитник клуба «Ювентус» и национальной сборной Португалии.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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