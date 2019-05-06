«МЮ» предлагает «Ювентусу» обмен Дармиана на Канселу с доплатойSport24.ru вчера в 08:29

«Манчестер Юнайтед» хочет оформить обмен с «Ювентусом». Как утверждает Tuttomercatoweb, английский клуб готов предложить Маттео Дармиана и некую сумму за защитника туринцев Жоао Канселу. По информации источника, представители «МЮ» уже ведут переговоры с агентом Канселу.

«МЮ» предлагает «Ювентусу» обмен Дармиана на Канселу с доплатой

Происшествия Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.

Авто АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4 В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент с номером 114433 и первыми изображениями автомобиля.

Происшествия Появилось видео посадки горящего самолета в Шереметьево Очевидец опубликовал на YouTube видео посадки горящего лайнера «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево.

Происшествия Один из «черных ящиков» сгоревшего SSJ-100 серьезно поврежден Параметрический самописец лайнера SSJ-100, который загорелся после аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, получил серьезные повреждения.

Шоу-бизнес У принца Гарри и Меган Маркл родился сын Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.

Шоу-бизнес Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.

Армия и оружие Немецкий журналист назвал американские авианосцы «стотысячетонным блефом» Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер усомнился в способности США проецировать силу с помощью авианосца, который Вашингтон решил направить к берегам Ирана.

Общество Сколько получают несовершеннолетние дети политиков Активы несовершеннолетних детей чиновники обязаны указывать в своих декларациях согласно антикоррупционному законодательству.

Космос ТУСУР сформирует задачи по программе Роскосмоса «Сфера» Пакет актуальных задач и направлений, которые необходимо будет реализовать в рамках новой федеральной целевой программы «Сфера» госкорпорации «Роскосмос», сформируют специалисты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), сообщает 6 мая пресс-служба вуза.

Политика Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.

Экономика Китай определился с экономическими мерами в ответ на новые пошлины США Китай намерен принять пакет мер по стимулированию экономики страны в случае повышения американских пошлин.

Хоккей Панарин и Бобровский не исключили возможности остаться в «Коламбусе» Российские хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин и Сергей Бобровский после поражения в шестом матче серии против "Бостон Брюинз" и вылета из Кубка Стэнли прокомментировали свой возможный уход из команды.

Армия и оружие Совпадение? Атака джихадистов на авиабазу «Хмеймим» совпала с полётом американского разведывательного самолёт Специалисты свою очередь обратили внимание на очередное загадочное стечение обстоятельств – за несколько часов до нападения, рядом с российской военной авиабазой выполнял продолжительный полёт американский военный разведывательный самолёт.

Шоу-бизнес Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.

Финансы Рубль балансирует около отметки 65 Российская валюта 6 мая продемонстрировала негативную динамику против доллара США и евро.

Политика Сотрудники ресторана в Берлине отказались принимать у себя лидеров АдГ Сотрудники расположенного в Берлине итальянского ресторана Bocca di Bacco отказались принимать у себя членов правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), пишет газета Die Welt 7 мая.

Футбол Гаттузо был оскорблен игроком, отказавшимся выходить на замену Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо в матче 35 тура чемпионата Италии по футболу против "Болоньи" получил в свой адрес ряд оскорблений со стороны игрока клуба Тиему Бакайоко.

ЖКХ Украинский Первомайск остался без воды из-за долгов Украинский город Первомайск в Николаевской области остался без воды из-за долгов водоканала за электроэнергию.

Экономика Comepay решила выйти из бизнеса платежных терминалов Представитель Comepay подтвердила планы реорганизации бизнеса: компания ведет переговоры о развитии своих платежных терминалов в партнерстве с группой Qiwi.