Футбол
«МЮ» предлагает «Ювентусу» обмен Дармиана на Канселу с доплатойSport24.ru вчера в 08:29
«Манчестер Юнайтед» хочет оформить обмен с «Ювентусом». Как утверждает Tuttomercatoweb, английский клуб готов предложить Маттео Дармиана и некую сумму за защитника туринцев Жоао Канселу. По информации источника, представители «МЮ» уже ведут переговоры с агентом Канселу.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 01:14, Ашберн
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено вчера в 02:50
Происшествия
Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы
Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
Обвинение потребовало для Кокорина и Мамаева реальные сроки
Обновлено вчера в 10:44
Авто
АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент с номером 114433 и первыми изображениями автомобиля.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия
Появилось видео посадки горящего самолета в Шереметьево
Очевидец опубликовал на YouTube видео посадки горящего лайнера «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево.
Обновлено 05 мая в 14:00
Происшествия
Один из «черных ящиков» сгоревшего SSJ-100 серьезно поврежден
Параметрический самописец лайнера SSJ-100, который загорелся после аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, получил серьезные повреждения.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель
Обновлено вчера в 12:29
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.
Обновлено вчера в 10:32
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:19
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал американские авианосцы «стотысячетонным блефом»
Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер усомнился в способности США проецировать силу с помощью авианосца, который Вашингтон решил направить к берегам Ирана.
Обновлено вчера в 21:49
Общество
Сколько получают несовершеннолетние дети политиков
Активы несовершеннолетних детей чиновники обязаны указывать в своих декларациях согласно антикоррупционному законодательству.
Обновлено вчера в 20:41
Космос
ТУСУР сформирует задачи по программе Роскосмоса «Сфера»
Пакет актуальных задач и направлений, которые необходимо будет реализовать в рамках новой федеральной целевой программы «Сфера» госкорпорации «Роскосмос», сформируют специалисты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), сообщает 6 мая пресс-служба вуза.
Обновлено вчера в 03:05
Баскетбол
«Хьюстон» сравнял счет в серии с «Голден Стэйт»
Обновлено в 00:10
Политика
Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией
Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Экономика
Китай определился с экономическими мерами в ответ на новые пошлины США
Китай намерен принять пакет мер по стимулированию экономики страны в случае повышения американских пошлин.
Обновлено в 00:23
Хоккей
Панарин и Бобровский не исключили возможности остаться в «Коламбусе»
Российские хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин и Сергей Бобровский после поражения в шестом матче серии против "Бостон Брюинз" и вылета из Кубка Стэнли прокомментировали свой возможный уход из команды.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Совпадение? Атака джихадистов на авиабазу «Хмеймим» совпала с полётом американского разведывательного самолёт
Специалисты свою очередь обратили внимание на очередное загадочное стечение обстоятельств – за несколько часов до нападения, рядом с российской военной авиабазой выполнял продолжительный полёт американский военный разведывательный самолёт.
Обновлено вчера в 21:18
Шоу-бизнес
Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено вчера в 07:46
Финансы
Рубль балансирует около отметки 65
Российская валюта 6 мая продемонстрировала негативную динамику против доллара США и евро.
Обновлено в 00:10
Политика
Сотрудники ресторана в Берлине отказались принимать у себя лидеров АдГ
Сотрудники расположенного в Берлине итальянского ресторана Bocca di Bacco отказались принимать у себя членов правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), пишет газета Die Welt 7 мая.
Обновлено в 00:44
Футбол
Гаттузо был оскорблен игроком, отказавшимся выходить на замену
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо в матче 35 тура чемпионата Италии по футболу против "Болоньи" получил в свой адрес ряд оскорблений со стороны игрока клуба Тиему Бакайоко.
Обновлено вчера в 21:55
ЖКХ
Украинский Первомайск остался без воды из-за долгов
Украинский город Первомайск в Николаевской области остался без воды из-за долгов водоканала за электроэнергию.
Обновлено вчера в 15:58
Экономика
Comepay решила выйти из бизнеса платежных терминалов
Представитель Comepay подтвердила планы реорганизации бизнеса: компания ведет переговоры о развитии своих платежных терминалов в партнерстве с группой Qiwi.
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Посол Италии в России высказался по поводу санкций Запада
Санкции не могут являться новой нормой в отношениях России и Запада. Об этом заявил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.
Обновлено вчера в 19:59
Шоу-бизнес
43-летний сын звезды «Карнавальной ночи» Юрия Белова стал бомжом
Обновлено вчера в 15:22