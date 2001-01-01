«МЮ» потребует у «Реала» не меньше 150 млн евро за ПогбаSports.ru вчера в 17:22

Утверждается, что «Юнайтед» потребует за Погба не меньше 150 миллионов евро. В связи с этим клуб прорабатывает альтернативы, поскольку летний трансферный бюджет – 400 миллионов евро на нескольких игроков. Сам Погба хочет перейти в «Реал» и в течение месяца общается с мадридским клубом.

«МЮ» потребует у «Реала» не меньше 150 млн евро за Погба

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