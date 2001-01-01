Футбол

«МЮ» потребует у «Реала» не меньше 150 млн евро за ПогбаSports.ru вчера в 17:22

Утверждается, что «Юнайтед» потребует за Погба не меньше 150 миллионов евро. В связи с этим клуб прорабатывает альтернативы, поскольку летний трансферный бюджет – 400 миллионов евро на нескольких игроков. Сам Погба хочет перейти в «Реал» и в течение месяца общается с мадридским клубом.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Реал» отказался от трансфера Погба из-за финансовых требований «МЮ»

Советский спортвчера в 18:55

«Манчестер Юнайтед» не продаст Погба «Реалу» дешевле € 150 млн

Чемпионатвчера в 17:56

СМИ: «МЮ» предложит Погба новый контракт и капитанскую повязку

Матч ТВ13 апреля в 09:52

«Реалу» придется заплатить 150 млн евро за Погба

Soccer.ruвчера в 17:56

Marca: «МЮ» не продаст Погба «Реалу» дешевле, чем за 150 миллионов

Бомбардир.рувчера в 18:37

«МЮ» продаст «Реалу» Погба не меньше, чем за 150 миллионов

Спорт-Экспрессвчера в 17:56

СМИ: «МЮ» предложит Погба новый контракт и капитанскую повязку

Sportbox.RU13 апреля в 09:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:36, Ашберн
Происшествия

Двое детей пострадали в ДТП на кладбище под Саратовом

Обновлено вчера в 13:59
Экономика

Кудрин усомнился в реализации плана по росту инвестиций до 25% ВВП

Председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в церкви в Канаде

Мужчина устроил стрельбу в церкви в канадском городе Салмон-Арм, в результате чего погиб один человек, сообщает телеканал Global News.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие

Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Политика

Нелегалов из США могут отправить в «города-убежища»

Белый дом рассматривает вопрос об отправке мигрантов, задержанных в Соединённых Штатах без документов, в «города-убежища», заявила официальный представитель администрации президента Сара Сандерс.
Обновлено вчера в 12:44
Культура

Ольга Орлова заговорила о закрытии «Дома-2»

Популярная певица Ольга Орлова уже пару лет успешно работает ведущей шоу «Дом-2».
Обновлено 12 апреля в 10:18
Экономика

Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ

Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце обвинила Ксению Собчак в мошенничестве

Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес

«Примадонна» российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилей

Алла Пугачева отмечает 70-летие. Будущая народная артистка СССР родилась 15 апреля в Москве.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Число жертв торнадо на юге США возросло до восьми

Число погибших из-за торнадо на юге США возросло до восьми человек, сообщает Associated Press. По данным агентства, среди жертв трое детей.
Обновлено в 01:12
Экономика

Опрос: каждый четвертый россиянин не откладывает на «черный день»

Сравнение с результатами аналогичного исследования, проведенного в 2008 году, показывает, что россияне стали реже откладывать сбережения: в 2008 году доля тех, у кого есть сбережения, составляла 72%, отмечает Superjob.
Обновлено в 00:33
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Шоу-бизнес

Киркоров сводил детей в Эрмитаж

Певец сообщил, что это уже второй визит в Эрмитаж его детей — Аллы-Виктории и Мартина.
Обновлено вчера в 10:56
Авто

Самые доступные кроссоверы и внедорожники названы в России

Обновлено вчера в 15:29
Политика

В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко

Обновлено вчера в 21:29
Технологии

В третьем реакторе «Фукусимы» началось извлечение топливных стержней

Японские СМИ сообщили, что в третьем реакторе АЭС "Фукусима-1", на которой в 2011 году произошла крупнейшая авария после Чернобыля, началось извлечение топливных стержней.
Обновлено вчера в 22:11
Авто

Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России

Обновлено вчера в 13:52
Шоу-бизнес

Менеджер опубликовала видео с Началовой за полгода до смерти

Менеджер певицы Юлии Началовой опубликовала видео, сделанное за полгода до смерти певицы.
Обновлено вчера в 23:40
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Общество

Ольга Сокольская: Комфортная среда

Далеко не будем ходить, а рассмотрим хорошую практику в таком вопросе соседнего региона, а именно Пензенской области, где было воссозданы объектов историко-культурного наследия этого региона, например, Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы" и усадьба "Апалиха".
Обновлено в 01:10
Общество

Николай Кузнецов покидает пост ректора СГАУ

С поста ректора уходит руководитель СГАУ им. Вавилова Николай Кузнецов. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Панков.
Обновлено в 01:33
Происшествия

В Тверской области произошёл пожар на деревообрабатывающем комбинате

Обновлено вчера в 17:52
Общество

Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Обновлено в 00:10
Политика

Бывший завод Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФ

На ремонт и обслуживание в доки в течение года встанут военные корабли и суда обеспечения Черноморского флота.
Обновлено вчера в 20:10
Общество

Опрос: почти половина россиян не работают по профессии

Почти половина россиян (47%) не работают по профессии.
Обновлено вчера в 23:34
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent понизилась до $71,38 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне стали дешевле на 0,24%, понизившись до $71,38 за баррель.
Обновлено в 01:10
Происшествия

В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля

Пятнадцатилетнего школьника застрелили возле дороги в мордовском селе Большие Березники из проезжавшей машины, сообщает пресс-служба МВД по Мордовии.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия

Бенедикт Камбербэтч сбил человека

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный главной ролью в сериале "Шерлок", сбил велосипедиста на проселочной дороге на острове Уайт.
Обновлено вчера в 20:15
Общество

Названа самая популярная песня Аллы Пугачевой

Обновлено в 00:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное