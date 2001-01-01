Футбол
«МЮ» потребует у «Реала» не меньше 150 млн евро за ПогбаSports.ru вчера в 17:22
Утверждается, что «Юнайтед» потребует за Погба не меньше 150 миллионов евро. В связи с этим клуб прорабатывает альтернативы, поскольку летний трансферный бюджет – 400 миллионов евро на нескольких игроков. Сам Погба хочет перейти в «Реал» и в течение месяца общается с мадридским клубом.
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Двое детей пострадали в ДТП на кладбище под Саратовом
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Экономика
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Обновлено вчера в 12:19
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Один человек погиб при стрельбе в церкви в Канаде
Мужчина устроил стрельбу в церкви в канадском городе Салмон-Арм, в результате чего погиб один человек, сообщает телеканал Global News.
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Армия и оружие
Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией
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Обновлено вчера в 16:37
Общество
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Культура
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Обновлено 12 апреля в 10:18
Экономика
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Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце обвинила Ксению Собчак в мошенничестве
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес
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Алла Пугачева отмечает 70-летие. Будущая народная артистка СССР родилась 15 апреля в Москве.
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Происшествия
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Число погибших из-за торнадо на юге США возросло до восьми человек, сообщает Associated Press. По данным агентства, среди жертв трое детей.
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Экономика
Опрос: каждый четвертый россиянин не откладывает на «черный день»
Сравнение с результатами аналогичного исследования, проведенного в 2008 году, показывает, что россияне стали реже откладывать сбережения: в 2008 году доля тех, у кого есть сбережения, составляла 72%, отмечает Superjob.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Шоу-бизнес
Киркоров сводил детей в Эрмитаж
Певец сообщил, что это уже второй визит в Эрмитаж его детей — Аллы-Виктории и Мартина.
Обновлено вчера в 10:56
Авто
Самые доступные кроссоверы и внедорожники названы в России
Обновлено вчера в 15:29
Политика
В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко
Обновлено вчера в 21:29
Технологии
В третьем реакторе «Фукусимы» началось извлечение топливных стержней
Японские СМИ сообщили, что в третьем реакторе АЭС "Фукусима-1", на которой в 2011 году произошла крупнейшая авария после Чернобыля, началось извлечение топливных стержней.
Обновлено вчера в 22:11
Авто
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Шоу-бизнес
Менеджер опубликовала видео с Началовой за полгода до смерти
Менеджер певицы Юлии Началовой опубликовала видео, сделанное за полгода до смерти певицы.
Обновлено вчера в 23:40
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Ольга Сокольская: Комфортная среда
Далеко не будем ходить, а рассмотрим хорошую практику в таком вопросе соседнего региона, а именно Пензенской области, где было воссозданы объектов историко-культурного наследия этого региона, например, Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы" и усадьба "Апалиха".
Обновлено в 01:10
Общество
Николай Кузнецов покидает пост ректора СГАУ
С поста ректора уходит руководитель СГАУ им. Вавилова Николай Кузнецов. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Панков.
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Происшествия
В Тверской области произошёл пожар на деревообрабатывающем комбинате
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Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
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Политика
Бывший завод Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФ
На ремонт и обслуживание в доки в течение года встанут военные корабли и суда обеспечения Черноморского флота.
Обновлено вчера в 20:10
Общество
Опрос: почти половина россиян не работают по профессии
Почти половина россиян (47%) не работают по профессии.
Обновлено вчера в 23:34
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent понизилась до $71,38 за баррель
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне стали дешевле на 0,24%, понизившись до $71,38 за баррель.
Обновлено в 01:10
Происшествия
В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля
Пятнадцатилетнего школьника застрелили возле дороги в мордовском селе Большие Березники из проезжавшей машины, сообщает пресс-служба МВД по Мордовии.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Бенедикт Камбербэтч сбил человека
Британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный главной ролью в сериале "Шерлок", сбил велосипедиста на проселочной дороге на острове Уайт.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Названа самая популярная песня Аллы Пугачевой
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