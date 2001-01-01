Футбол

«МЮ» потребует у «Реала» не меньше 150 млн евро за ПогбаSports.ru вчера в 17:22

Утверждается, что «Юнайтед» потребует за Погба не меньше 150 миллионов евро. В связи с этим клуб прорабатывает альтернативы, поскольку летний трансферный бюджет – 400 миллионов евро на нескольких игроков. Сам Погба хочет перейти в «Реал» и в течение месяца общается с мадридским клубом.
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«Реал» отказался от трансфера Погба из-за финансовых требований «МЮ»

Советский спортвчера в 18:55

«Манчестер Юнайтед» не продаст Погба «Реалу» дешевле € 150 млн

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Матч ТВ13 апреля в 09:52

«Реалу» придется заплатить 150 млн евро за Погба

Soccer.ruвчера в 17:56

Marca: «МЮ» не продаст Погба «Реалу» дешевле, чем за 150 миллионов

Бомбардир.рувчера в 18:37

«МЮ» продаст «Реалу» Погба не меньше, чем за 150 миллионов

Спорт-Экспрессвчера в 17:56

СМИ: «МЮ» предложит Погба новый контракт и капитанскую повязку

Sportbox.RU13 апреля в 09:52
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Амурчанке, пострадавшей от нападения медведя, стало лучше

Девушке, которая пострадала от нападения медведя на турбазе «Зеленая» на прошлой неделе, стало лучше.
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Случаи бруцеллеза, который может передаться человеку через молоко зараженных коров, подтверждены в двух подсобных хозяйствах в Хорольском районе Приморья.
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Здоровье

Сэкономить на «здоровье»

Самыми впечатляющими результатами могут похвастать страховщики из Северной Америки: по данным консалтинговой компании Strategy Meets Action, сегодня каждая третья страховая компания из этого региона продает автостраховые продукты, применяя телематические устройства.
Обновлено вчера в 17:02
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
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Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов Бергмана

Обновлено вчера в 15:41
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
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«Ставропольский бройлер» подал иск к Елене Малышевой и Первому каналу

Компания "Ставропольский бройлер", входящая в крупный российский агрохолдинг "Ресурс", подала в арбитражный суд Москвы иск к редакции передачи "Здоровье с Еленой Малышевой" и Первому каналу, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Обновлено вчера в 20:07
Шоу-бизнес

«Примадонна» российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилей

Алла Пугачева отмечает 70-летие. Будущая народная артистка СССР родилась 15 апреля в Москве.
Обновлено вчера в 23:27
Экономика

«Русал» хочет построить завод в США

Компания собирается производить прокат для автомобилей вместе с Braidy Industries «Русал», в январе добившийся снятия санкций США со своего бизнеса, теперь собирается построить завод в штате Кентукки по выпуску плоского проката для автомобилей вместе с местным производителем таких деталей Braidy Industries.
Обновлено в 00:00
Наука

Обсерватория LIGO поймала еще одну гравитационную волну

Обсерватория LIGO поймала еще одну гравитационную волну, уже вторую, начиная с 1 апреля.
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Происшествия

В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора

Обновлено вчера в 07:57
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Тренер «Вегаса» прокомментировал переход Гусева: «Мне итак нравится нынешний состав»

Главный тренер "Вегас Голден Найтс" Жерар Галлан прокомментировал переход в команду российского форварда Никиты Гусева.
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Стартовал финальный сезон «Игры престолов»

Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 23:23
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Менеджер опубликовала видео с Началовой за полгода до смерти

Менеджер певицы Юлии Началовой опубликовала видео, сделанное за полгода до смерти певицы.
Обновлено вчера в 23:40
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«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
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«Почта России» предупредила о повышении тарифов на доставку прессы

«Почта России» планирует в 2020 г. повысить тарифы на доставку для издателей печатной прессы, рост может составить до 10%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя гендиректора ФГУП по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослава Мандрона.
Обновлено вчера в 22:35
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Анджелина Джоли и Брэд Питт официально разведены

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт сыграли свадьбу в 2014 году спустя восемь лет романа.
Обновлено вчера в 08:15
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено 13 апреля в 11:23
Армия и оружие

Число погибших в ходе боев в Ливии выросло до 147 человек

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Вратарь «Коламбуса» Бобровский стал одним из героев игры с «Тампой»

Российский вратарь хозяев льда Сергей Бобровский отразил в этой встрече 30 из 31 броска и помог своей команде обыграть "молний" со счетом 3:1. В составе победителей шайбы забросили Мэтт Дюшен, Оливер Бьоркстранд и Кэм Аткинсон.
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Британских моряков уволили за «наркотическую вечеринку»

Обновлено вчера в 02:13
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В городской больнице Находки появится новое направление

В отремонтированном корпусе помимо взрослых пациентов теперь будут лечить и детей с урологическими заболеваниями В городской больнице Находки, а именно в отделениях урологии и септической хирургии завершает ремонт.
Обновлено в 00:00
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В МЧС рекомендовали тушить пожар на кухне стиральным порошком

Воспламенившийся жир на кухне лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но никак не водой, поскольку горящее масло может разлиться еще больше, и поверхность пожара станет шире.
Обновлено вчера в 02:31
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Даниил Квят обсудил со стюардами свой штраф

Стюарды посчитали пилота Toro Rosso виновным в произошедшем и наказали его проездом по пит-лейн и двумя штрафными баллами.
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Минобороны опубликовало семейные снимки советских полководцев

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Опрос: почти половина россиян не работают по профессии

Почти половина россиян (47%) не работают по профессии.
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Скончался нобелевский лауреат, нейробиолог Пол Грингард

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Первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский назвал гениальным российский бомбардировщик Су-34.
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В Италии официально вернули определения «мать» и «отец»

В Италии официально были возвращены термины «мать» и «отец» в удостоверения личности.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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