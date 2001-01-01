Футбол
«МЮ» потребует у «Реала» не меньше 150 млн евро за ПогбаSports.ru вчера в 17:22
Утверждается, что «Юнайтед» потребует за Погба не меньше 150 миллионов евро. В связи с этим клуб прорабатывает альтернативы, поскольку летний трансферный бюджет – 400 миллионов евро на нескольких игроков. Сам Погба хочет перейти в «Реал» и в течение месяца общается с мадридским клубом.
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Происшествия
Амурчанке, пострадавшей от нападения медведя, стало лучше
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Случаи бруцеллеза, который может передаться человеку через молоко зараженных коров, подтверждены в двух подсобных хозяйствах в Хорольском районе Приморья.
Обновлено вчера в 23:45
Здоровье
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Самыми впечатляющими результатами могут похвастать страховщики из Северной Америки: по данным консалтинговой компании Strategy Meets Action, сегодня каждая третья страховая компания из этого региона продает автостраховые продукты, применяя телематические устройства.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
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Обновлено вчера в 20:38
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Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов Бергмана
Обновлено вчера в 15:41
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Автобус с детьми перевернулся под Тулой
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Компания "Ставропольский бройлер", входящая в крупный российский агрохолдинг "Ресурс", подала в арбитражный суд Москвы иск к редакции передачи "Здоровье с Еленой Малышевой" и Первому каналу, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Обновлено вчера в 20:07
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«Примадонна» российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилей
Алла Пугачева отмечает 70-летие. Будущая народная артистка СССР родилась 15 апреля в Москве.
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«Русал» хочет построить завод в США
Компания собирается производить прокат для автомобилей вместе с Braidy Industries «Русал», в январе добившийся снятия санкций США со своего бизнеса, теперь собирается построить завод в штате Кентукки по выпуску плоского проката для автомобилей вместе с местным производителем таких деталей Braidy Industries.
Обновлено в 00:00
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Обсерватория LIGO поймала еще одну гравитационную волну
Обсерватория LIGO поймала еще одну гравитационную волну, уже вторую, начиная с 1 апреля.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора
Обновлено вчера в 07:57
Хоккей
Тренер «Вегаса» прокомментировал переход Гусева: «Мне итак нравится нынешний состав»
Главный тренер "Вегас Голден Найтс" Жерар Галлан прокомментировал переход в команду российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено вчера в 16:45
Кино
Стартовал финальный сезон «Игры престолов»
Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 23:23
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Менеджер опубликовала видео с Началовой за полгода до смерти
Менеджер певицы Юлии Началовой опубликовала видео, сделанное за полгода до смерти певицы.
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«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:05
Экономика
«Почта России» предупредила о повышении тарифов на доставку прессы
«Почта России» планирует в 2020 г. повысить тарифы на доставку для издателей печатной прессы, рост может составить до 10%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя гендиректора ФГУП по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослава Мандрона.
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Гол Тарасенко не помог «Сент-Луису» обыграть «Виннипег»
Обновлено вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли и Брэд Питт официально разведены
Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт сыграли свадьбу в 2014 году спустя восемь лет романа.
Обновлено вчера в 08:15
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено 13 апреля в 11:23
Армия и оружие
Число погибших в ходе боев в Ливии выросло до 147 человек
Обновлено вчера в 21:06
Хоккей
Вратарь «Коламбуса» Бобровский стал одним из героев игры с «Тампой»
Российский вратарь хозяев льда Сергей Бобровский отразил в этой встрече 30 из 31 броска и помог своей команде обыграть "молний" со счетом 3:1. В составе победителей шайбы забросили Мэтт Дюшен, Оливер Бьоркстранд и Кэм Аткинсон.
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Британских моряков уволили за «наркотическую вечеринку»
Обновлено вчера в 02:13
Здоровье
В городской больнице Находки появится новое направление
В отремонтированном корпусе помимо взрослых пациентов теперь будут лечить и детей с урологическими заболеваниями В городской больнице Находки, а именно в отделениях урологии и септической хирургии завершает ремонт.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В МЧС рекомендовали тушить пожар на кухне стиральным порошком
Воспламенившийся жир на кухне лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но никак не водой, поскольку горящее масло может разлиться еще больше, и поверхность пожара станет шире.
Обновлено вчера в 02:31
Автоспорт
Даниил Квят обсудил со стюардами свой штраф
Стюарды посчитали пилота Toro Rosso виновным в произошедшем и наказали его проездом по пит-лейн и двумя штрафными баллами.
Обновлено вчера в 07:40
Общество
Минобороны опубликовало семейные снимки советских полководцев
Обновлено вчера в 21:41
Общество
Опрос: почти половина россиян не работают по профессии
Почти половина россиян (47%) не работают по профессии.
Обновлено вчера в 23:34
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Скончался нобелевский лауреат, нейробиолог Пол Грингард
Обновлено вчера в 20:02
Армия и оружие
Первый польский космонавт назвал гениальным российский самолет Су-34
Первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский назвал гениальным российский бомбардировщик Су-34.
Обновлено 12 апреля в 05:33
Общество
В Италии официально вернули определения «мать» и «отец»
В Италии официально были возвращены термины «мать» и «отец» в удостоверения личности.
Обновлено вчера в 22:03