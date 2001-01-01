Футбол

«МЮ» пообещал Сульшеру минимум три трансфера летомSports.ru 07:21

Как сообщает Manchester Evening News, 46-летнему норвежцу пообещали минимум три трансфера. После игры в Барселоне Сульшер заявил, что летом купят одного-двух игроков. С учетом возможного перехода Андера Эрреры в «ПСЖ» клуб из Манчестера может подписать четырех новичков.
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«МЮ» пообещал Сульшеру минимум три трансфера летом

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