Футбол

«МЮ» пообещал Сульшеру минимум три трансфера летомSports.ru 07:21

Барселона — Манчестер Юнайтед
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Лионель Месси
16′
Лионель Месси
20′
Филиппе Коутиньо
61′
65′
Антони Марсьяль
Диого Далот
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
71′
73′
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
Артур
Артуро Видаль
75′
Луис Суарес
77′
80′
Джесси Лингард
Алексис Санчес
Филиппе Коутиньо
Усман Дембеле
81′
Как сообщает Manchester Evening News, 46-летнему норвежцу пообещали минимум три трансфера. После игры в Барселоне Сульшер заявил, что летом купят одного-двух игроков. С учетом возможного перехода Андера Эрреры в «ПСЖ» клуб из Манчестера может подписать четырех новичков.
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Sport.ru07:58

«МЮ» пообещал Сульшеру минимум три трансфера летом

Sports.ru07:21
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