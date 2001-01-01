Футбол
«МЮ» пообещал Сульшеру минимум три трансфера летомSports.ru 07:21
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Лионель Месси
|16′
Лионель Месси
|20′
Филиппе Коутиньо
|61′
|65′
Антони Марсьяль
Диого Далот
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
|71′
|73′
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
Артур
Артуро Видаль
|75′
Луис Суарес
|77′
|80′
Джесси Лингард
Алексис Санчес
Филиппе Коутиньо
Усман Дембеле
|81′
|63%
|Владение мячом
|37%
|92%
|Процент точных передач
|86%
|4
|Удары в сторону ворот
|3
|6
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|3
|8
|Угловые
|3
|7
|Отборы
|8
|11
|Фолы
|15
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
4
Ракитич
5
Бускетс
22
Видаль
10
Месси
2 ×
9
Суарес
11
Дембеле
1
Де Хеа
2
Линделёф
12
Смоллинг
4
Джонс
18
Янг
39
Мактомини
17
Фред
7
Санчес
6
Погба
9
Лукаку
20
Далот
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑3‑1‑2
Как сообщает Manchester Evening News, 46-летнему норвежцу пообещали минимум три трансфера. После игры в Барселоне Сульшер заявил, что летом купят одного-двух игроков. С учетом возможного перехода Андера Эрреры в «ПСЖ» клуб из Манчестера может подписать четырех новичков.
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