Футбол

«МЮ» победил австралийский «Перт Глори», Погба отыграл один таймМатч ТВ 08:59

Английский «Манчестер Юнайтед» переиграл «Перт Глори» в товарищеском матче, который прошел на арене «НИБ Стэдиум» в Австралии. Мячами во встрече отметились форвард Маркус Рэшфорд и хавбек Джеймс Гарнер. Во втором тайме на поле появился полузащитник Поль Погба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Перт Глори» в контрольном матче в Австралии

Sport24.ru09:07

Болельщики освистали Погба во время товарищеского матча

Спорт день за днем08:54

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Перт Глори» в контрольном матче

Спорт-Экспресс09:09

«МЮ» победил австралийский «Перт Глори», Погба отыграл один тайм

Матч ТВ08:59

«МЮ» победил австралийский «Перт Глори», Погба отыграл один тайм

Sportbox.RU08:59

Фанаты освистали Погба во время матча «Манчестер Юнайтед» в Австралии

Газета.Ru09:11

Гол Рашфорда помог «МЮ» обыграть «Перт Глори» в товарищеском матче в Австралии

Чемпионат09:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:03, Вашингтон
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Обновлено в 18:46
Происшествия

На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта

В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено в 18:23
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов

Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес

Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе

Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 13:37
Общество

Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите

Обновлено в 10:26
Путешествия

Жителям Хакасии рассказали, как правильно пользоваться услугами туристических компаний

Следует получить у сотрудника туристической фирмы информацию о наличии или отсутствии в стране (месте) временного пребывания обстоятельств, создающих угрозу жизни или безопасности туристов.
Обновлено в 02:17
Общество

В Москве проходит ночной велофестиваль

Ночной велофестиваль стартовал в столице с Кремлевской набережной, передает «РИА Новости».
Обновлено в 15:19
Армия и оружие

Пьяные бойцы ВСУ избили своего командира за невыплату премии

Обновлено в 16:32
Происшествия

Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником

Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено в 16:02
Футбол

Неймар назвал лучшим воспоминанием победу «Барсы» над «ПСЖ»

Бразилец заявил, что самым ярким воспоминанием в футболе он считает победу «Барселоны» над «ПСЖ» в 2017 году.
Обновлено в 18:22
Экономика

Производитель пива Budweiser отменил IPO в Гонконге

Пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev отказалась проводить первичное публичное размещение акций (IPO) компании Budweiser Brewing Company APAC в Гонконге на сумму $9,8 млрд.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Марокканские моряки спасли 161 мигранта в Средиземном море

Обновлено в 19:43
Здоровье

Диетологи назвали лучший летний фрукт для похудения

Кроме всего прочего диетологи назвали грушу лучшим летним фруктом для похудения.
Обновлено в 14:46
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

Обновлено в 07:25
Политика

Мосгоризбирком откажет в регистрации Соколову и Булыкину

Московская городская избирательная комиссия может отказать в регистрации кандидатам в Мосгордуму по 43-му округу Андрею Соколову и Дмитрию Булыкину.
Обновлено в 16:13
Здоровье

Врач-сомнолог назвал необходимую норму часов для здорового сна

Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал, сколько часов сна необходимо для того, чтобы выспаться.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес

Оксана Федорова показала фигуру в купальнике

Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено в 13:00
Наука

Братство Физтеха

Через год факультет возродился, но уже в виде независимого института — МФТИ, или Физтеха, каким мы его знаем сегодня.
Обновлено вчера в 05:27
Технологии

Сбой произошел в работе «Билайна»

Массовый сбой произошел в работе оператора сотовой связи «Билайн». Большинство пользователей (72%) жалуются на проблемы с мобильной связью.
Обновлено в 10:54
Экономика

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль.
Обновлено в 14:35
Политика

Кондитер отправил Путину пирог после поставки Турции российских С-400

Кондитер Хасан Аджар в ответ на поставки Россией ЗРК С-400 испек традиционный турецкий пирог бёрек специально для президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:07
Политика

США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400

США планируют объявить введение санкций против Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 в конце следующей недели.
Обновлено в 17:35
Шоу-бизнес

Буйнов высказался о скандале из-за гримерки Лободы

Сегодня в СМИ обсуждают новый скандал с участием певицы Светланы Лободы.
Обновлено в 09:59
Футбол

Арутюнянц: непонятно, почему решили начать матч с «Оренбургом» так поздно

Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц заявил, что не понимает причины, почему матч первого тура чемпионата России против "Оренбурга" поставили на такое позднее время.
Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу

Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.
Обновлено вчера в 11:51
Автоспорт

Валттери Боттас выиграл четвертую квалификацию в сезоне «Формулы-1»

Квалификация Гран-при Великобритании — десятого этапа чемпионата мира «Формулы-1» — завершилась победой финского пилота Mercedes Валттери Боттаса.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Умерла актриса из сериала «Стартрек» Стефани Нижник

Обновлено в 19:01
Здоровье

Учёные дают плачевные прогнозы: Дети стали чаще болеть диабетом

По данным проведенного английскими учеными исследования, в последние 5 лет дети стали болеть диабетом в 2 раза чаще.
Обновлено в 13:59
Авто

Nissan показал первый тизер нового кросса Juke

Судя по тизеру, новый Juke сохранит «двухэтажную» светотехнику – с узкими ходовыми огнями и указателями поворота сверху, а также с круглыми фарами головного света в бампере снизу.
Обновлено вчера в 16:57
Общество

От пола до потолка: в Еремеевском доме культуры Шекснинского района завершен капитальный ремонт

Ремонт, которого жители деревни Княже Шекснинского района ждали больше 20 лет, завершен.
Обновлено 11 июля в 01:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Перт Глори
Спортивный клуб
Австралийский футбольный клуб из города Перт, Западная Австралия. Выступает в A-League - высшем австралийском дивизионе. Основан в 1996 году. Является самым старым клубом A-League. Домашний стадион - Members Equity Stadium.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное