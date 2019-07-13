Футбол
«МЮ» победил австралийский «Перт Глори», Погба отыграл один таймМатч ТВ 08:59
Английский «Манчестер Юнайтед» переиграл «Перт Глори» в товарищеском матче, который прошел на арене «НИБ Стэдиум» в Австралии. Мячами во встрече отметились форвард Маркус Рэшфорд и хавбек Джеймс Гарнер. Во втором тайме на поле появился полузащитник Поль Погба.
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