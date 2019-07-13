Футбол

«МЮ» победил австралийский «Перт Глори», Погба отыграл один таймМатч ТВ 08:59

Английский «Манчестер Юнайтед» переиграл «Перт Глори» в товарищеском матче, который прошел на арене «НИБ Стэдиум» в Австралии. Мячами во встрече отметились форвард Маркус Рэшфорд и хавбек Джеймс Гарнер. Во втором тайме на поле появился полузащитник Поль Погба.
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Перт Глори» в контрольном матче в Австралии

Sport24.ru09:07

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Перт Глори» в контрольном матче

Спорт-Экспресс09:09

Болельщики освистали Погба во время товарищеского матча в Австралии

Чемпионат08:36

«МЮ» победил австралийский «Перт Глори», Погба отыграл один тайм

Sportbox.RU08:59

Болельщики освистали Погба во время товарищеского матча

Спорт день за днем08:54

«МЮ» победил австралийский «Перт Глори», Погба отыграл один тайм

Матч ТВ08:59

Лукаку, Байи, Линделеф и Грант пропускают матч с «Перт Глори» из-за небольших повреждений

Sports.ru07:05
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