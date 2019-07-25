Футбол
«МЮ» обыграл «Тоттенхэм» в матче Международного кубка чемпионовРИА Новости 09:43
Футболисты "Манчестер Юнайтед" обыграли лондонский "Тоттенхэм" в матче предсезонного турнира Международный кубок чемпионов. Встреча, прошедшая в Шанхае, завершилась со счетом 2:1. У "МЮ" забили Антони Марсьяль (21-я минута) и Эйнджел Гомес (80).
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«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на Международный кубок чемпионов 25 июля
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