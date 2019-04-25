Футбол

МЮ открыл «Манчестер Сити» двери к чемпионствуSoccer.ru вчера в 19:11

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
10′
Венсан Компани
Андреас Перейра
24′
26′
Александр Зинченко
51′
Фернандиньо
Лерой Сане
54′
Бернарду Силва
66′
Лерой Сане
Андреас Перейра
Ромелу Лукаку
72′
Джесси Лингард
Антони Марсьяль
83′
Маттео Дармиан
Алексис Санчес
83′
Люк Шоу
89′
89′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
89′
Илкай Гюндоган
Данило Луис
Последним крупным препятствием на пути «Манчестер Сити» к титулу был «Манчестер Юнайтед». Поэтому даже сторонники «Ливерпуля» всей душой желали победы своему заклятому врагу – МЮ.
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