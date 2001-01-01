Футбол

«МЮ» откроет несколько тематических развлекательных центров в Китае
Sports.ru
03:16

«Манчестер Юнайтед» примет участие в открытии нескольких развлекательных центров в Китае. Проект будет осуществляться совместно с китайской строительной компанией Harvest. Предполагается строительство развлекательных центров, посвященных тематике «Манчестер Юнайтед».
Sports.ru03:16

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«Манчестер Юнайтед» откроет сеть развлекательных центров в Китае

Чемпионат03:25

«МЮ» откроет развлекательные центры в Китае

Еженедельник Футбол03:48

«МЮ» откроет несколько тематических развлекательных центров в Китае

Sports.ru03:16
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Экономика

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО

Со среды вступает в силу указание Центробанка России о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц отныне составляет 2746-4942 рублей вместо ранее действовавшего коридора 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия

Полицейского убили в Подмосковье

"В результате конфликта с неизвестным в Подольске убит 40-летний Максим Дунаев, сотрудник полиции по Тверской области", - сказал источник.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие

В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34

Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Политика

Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановили

Транзит газа в Калининградскую область через Литву временно остановили, сейчас регион получает газ полностью от СПГ-терминала, рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе церемонии запуска терминала.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия

В аэропорту Внуково нашли тело мужчины

Тело мужчины найдено в зоне вылета столичного аэропорта Внуково.
Обновлено в 02:15
Экономика

Глава Минтруда анонсировал рост зарплат бюджетников в 2019 году

В марте 2018 года глава Минтруда подчёркивал, что повышение зарплат бюджетников связано с выполнением майских указов.
Обновлено в 00:50
Происшествия

В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами

В МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу объяснили, почему сотрудникам полиции пришлось проехать 130 километров за ящиком мандаринов.
Обновлено вчера в 22:55
Политика

США могут ввести санкции против подрядчиков «Северного потока-2»

США могут могут ввести санкции против двух компаний-подрядчиков, которые принимают участие в укладке труб газопровода "Северный поток — 2", сообщает Handelsblatt со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие

ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды

Обновлено вчера в 22:50
Экономика

Apple и Samsung повысили цены на смартфоны в России из-за НДС

С 1 января 2019 г. цены в онлайн-магазине на некоторые модели смартфонов «изменились избирательно», пояснила пресс-служба Samsung, отметив, что при новом ценообразовании учитывались изменения НДС.
Обновлено в 02:23
Политика

Экс-глава ЦРУ назвал Путина «большим подарком» для НАТО

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина "самым большим подарком" для НАТО.
Обновлено в 03:49
Политика

В сенате США заблокировали новые санкции против России

Американские сенаторы не смогли начать работу над законопроектом по введению санкций против России и ряда других стран за помощь правительству Сирии.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

Вагоны товарного поезда сошли с рельсов в Оренбургской области

В МЧС Оренбургской области сообщили о сходе вагонов товарного поезда с рельсов.
Обновлено в 01:49
Происшествия

Беспилотная Tesla сбила российского робота-консультанта в Лас-Вегасе

Обновлено в 01:10
Политика

В конгрессе США призвали отложить снятие санкций с Дерипаски

Председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США призвали минфин страны отложить снятие санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски.
Обновлено вчера в 17:55
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз роста экономики в России и в мире

В прогнозе на 2019 год Всемирный банк понизил оценку роста мировой экономики и экономики России.
Обновлено вчера в 19:37
Политика

Посольство Ирландии запросило консульский доступ к Полу Уилану

Ирландия запросила консульский доступ к задержанному в Москве по подозрению в шпионаже Полу Уилану.
Обновлено в 03:45
Хоккей

Панарину предложили пожизненный запас водки за продление контракта

Игроку «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину предложили пожизненный запас водки, если он продлит контракт с клубом.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Рошаль рассказал о состоянии спасенного в Магнитогорске младенца

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал о состоянии ребенка, которого эвакуировали из Магнитогорска в Москву после ЧП.
Обновлено в 03:04
Экономика

«Почта России» доставит пошлины

ФГУП начнет взимать платежи с покупателей онлайн-магазинов «Почта России» получила право удаленно взимать пошлины на товары, приобретенные россиянами в зарубежных онлайн-магазинах.
Обновлено вчера в 18:12
Политика

В Госдуме открылась весенняя сессия

Весенняя сессия торжественно открылась в среду в Госдуме под звуки государственного гимна РФ.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие

NI оценил российский танк Т-90С

Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

Трамп выступил с обращением к нации о кризисе на границе

Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к нации на фоне политического кризиса, который возник из-за нежелания его политических противников-демократов одобрить финансирование строительства стены на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 21:36
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в марте

Следующие длинные выходные ждут россиян с 8 по 10 марта, субботний выходной в День защитника Отечества 23 февраля перенесен на 10 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Обновлено в 00:16
Общество

В Эстонии усыпили подаренного Россией медведя

В Таллине усыпили белого медведя, подаренного Московским зоопарком, сообщает Sputnik Эстония.
Обновлено вчера в 12:40
Общество

В Москве удвоился штраф за неоплату парковки

С 9 января штраф за неоплату парковки в Москве увеличился с 2,5 до 5 тысяч рублей, передает «Интерфакс».
Обновлено в 01:58
Происшествия

Дипломатов в Австралии засыпали подозрительными посылками

Экстренные службы и правоохранительные органы Австралии изучают подозрительные посылки, обнаруженные в различных посольствах и консульствах в среду, 9 января.
Обновлено в 02:28
Политика

Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира

Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира В опубликованном 8 января новом Индексе паспортов мира Россия сохранила свои позиции и 48 место в списке, ее граждане имеют возможность безвизового въезда в 119 стран и территорий мира.
Обновлено вчера в 02:10
Происшествия

Российскому тюремщику подложили гранату под машину

Начальник оперативного отдела СИЗО «Кресты-2» по фамилии Доскиев заметил под колесом своей личной машины Toyota Camry гранату.
Обновлено в 03:06
Энергетика

В России в новогодние каникулы выросли цены на бензин и дизтопливо

Продавцы горючего в новогодние каникулы начали повышать цены на бензин и дизтопливо на АЗС.
Обновлено вчера в 23:35
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