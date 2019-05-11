Футбол

«МЮ» отказался от де Лигта из-за склонности к полнотеMetaratings 04:33

Как утверждает Mirror, английский клуб активно интересовался футболистом и был близок к его приобретению в рамках летнего трансферного окна, но скаут «Красных дьяволов» Марсель Бут порекомендовал не делать ставку на де Лигта, так как он склонен к полноте, как и его отец.
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