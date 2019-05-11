Футбол
«МЮ» отказался от де Лигта из-за склонности к полнотеMetaratings 04:33
Как утверждает Mirror, английский клуб активно интересовался футболистом и был близок к его приобретению в рамках летнего трансферного окна, но скаут «Красных дьяволов» Марсель Бут порекомендовал не делать ставку на де Лигта, так как он склонен к полноте, как и его отец.
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Футбол
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Армия и оружие
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Лукашенко: ущерб от грязной нефти из РФ назовут после ревизии
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