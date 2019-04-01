«МЮ» отказался от борьбы за КоутиньоЕвро-футбол.ру 04:45

Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо не перейдет в "Манчестер Юнайтед", утверждает Sport.es. Боссы манкунианцев решили отказаться от борьбы за бразильского футболиста. В клубе считают, что фанаты команды не примут Коутиньо после его прошлого в "Ливерпуле".

«МЮ» отказался от борьбы за Коутиньо

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