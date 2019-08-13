Футбол
«МЮ» отдал вратаря Перейру в аренду «Хартсу»Sport24.ru 07:43
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Жоэл Перейра продолжит карьеру в «Хартсе», сообщает официальный сайт манкунианского клуба. 23-летний Перейра арендован шотландским клубом до конца сезона-2019/20.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:09, Ашберн
Политика
Центризбирком отказал в регистрации еще трем кандидатам в Мосгордуму
Центральная избирательная комиссия РФ отказалась зарегистрировать кандидатами в депутаты Мосгордумы Ивана Кульнева, Геннадия Гудкова и Александра Соловьева, передает во вторник корреспондент РИАМО.
Обновлено в 10:06
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Наука
Светящиеся акулы помогли описать новый механизм биофлуоресценции
Американские исследователи открыли механизм зеленой флуоресценции кошачьих акул.
Обновлено вчера в 09:13
Армия и оружие
Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтийского моря, но его оттеснили российские Су-27, передает ТАСС, корреспондент которого находился на борту самолета министра.
Обновлено в 10:08
Экономика
Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов
Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.
Обновлено в 03:29
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Актер обвинил Кэти Перри в сексуальных домогательствах
Американскую певицу Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 11:37
Происшествия
В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя
В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.
Обновлено в 10:30
Экономика
США отложили пошлины на товары из Китая до декабря
Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
Обновлено в 10:50
Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МИДа.
Обновлено в 12:40
Экономика
На малых и средних предприятиях сократилось количество занятых
Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек.
Обновлено вчера в 14:00
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Политика
Меркель выступила в защиту миграционной политики своего правительства
Трансляция была на сайте издания. Меркель отметила, что полемика вокруг приема беженцев будет сопровождать всю ее политическую деятельность.
Обновлено в 11:34
Политика
Песков: Путин обращает внимание на протестные акции в Москве
Президент Российской Федерации Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил 13 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:32
Политика
Суд разрешил допрос Порошенко с полиграфом
Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа.
Обновлено в 11:41
Авто
Опубликованы цены на новый кроссовер Mercedes-Benz GLB
Mercedes-Benz GLB появится в европейских автосалонах в конце этого года, но компания в настоящее время принимает заказы в Германии, где кроссовер предлагается с выбором из 6 трансмиссий по цене от 2,78 млн рублей.
Обновлено в 07:34
Политика
Поток российских туристов в Грузию сократился на 70%
Турпоток из России в Грузию снизился как минимум на 70% после запрета прямого авиасообщения между странами, сообщают 13 августа «Известия» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.
Обновлено в 01:04
Экономика
Грузия построит новую дорогу в направлении российской границы
Строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе начнется до конца 2019 года, оно станет проектом исторической важности, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
Обновлено в 09:10
Финансы
Зампред Сбербанка объяснил разницу в ставках кредитов в России и Чехии
Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис объяснил, почему в Чехии ставки на кредиты ниже, чем в России.
Обновлено в 09:19
Спорт
Пятеро российских тяжелоатлетов временно отстранены из-за допинга
Пять российских тяжелоатлетов временно отстранены Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF).
Обновлено в 06:27
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено в 12:03
Футбол
Александр Егоров: президент «Ахмата» не воздействовал на арбитра
Спартаковцы одержали победу со счетом 3:1. Во вторник появился видеоролик, на котором президент "Ахмата" Магомед Даудов взял под руку судью Алексея Сухого и проследовал с ним в подтрибунное помещение.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Открытое горение на теплоходе «Святая Русь» ликвидировали
Открытое горение на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области ликвидировано на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:42
Общество
Казаки хотят создать в Екатеринбурге зоополицию
Обновлено в 08:56
Политика
США ввели санкции против Калужского радиотехнического института
США добавили в санкционные списки Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ), поскольку он является филиалом находящегося под санкциями концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), говорится в документе, опубликованном в предварительном режиме на сайте Федерального реестра США.
Обновлено в 10:16
Космос
Роскосмос запатентовал «разлагающийся» спутник
Обновлено 10 августа в 05:49