Футбол

МЮ опубликовал проморолик к матчу с «Челси»Soccer.ru вчера в 16:22

Манчестер Юнайтед — Челси
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
18′
36′
Курт Зума
Джесси Лингард
48′
53′
Жоржиньо
57′
Тэмми Абрахам
58′
Росс Баркли
Кристиан Пулишич
Антони Марсьяль
65′
66′
Тэмми Абрахам
Оливье Жиру
Маркус Рэшфорд
67′
Виктор Линделеф
69′
73′
Жоржиньо
Н'Голо Канте
Андреас Перейра
Дэниел Джеймс
74′
Антони Марсьяль
80′
Дэниел Джеймс
81′
Маркус Рэшфорд
Мэйсон Гринвуд
86′
Джесси Лингард
Хуан Мата
86′
90′
Н'Голо Канте
Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» опубликовала проморолик к предстоящему матчу 1-го тура чемпионата Англии с «Челси». Ролик посвящен наставникам обеих команд Оле-Гуннару Сульшеру и Фрэнку Лэмпарду, которые ранее защищали цвета своих нынешних клубов в качестве футболистов.
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