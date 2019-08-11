Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» опубликовала проморолик к предстоящему матчу 1-го тура чемпионата Англии с «Челси». Ролик посвящен наставникам обеих команд Оле-Гуннару Сульшеру и Фрэнку Лэмпарду, которые ранее защищали цвета своих нынешних клубов в качестве футболистов.

МЮ опубликовал проморолик к матчу с «Челси»

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