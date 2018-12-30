Футбол
В 20-м туре премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" разгромил на своем поле "Борнмут" (4:1). Команда после назначения Оле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера одержала в чемпионате три победы подряд с общим счетом 12:3.
Sports.ruвчера в 13:20
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Происшествия
В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки
Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие
Государственные испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году
Российский танк Т-14 на платформе "Армата" в следующем году пройдет государственные испытания в научно-исследовательских институтах Минобороны России, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства.
Обновлено в 00:01
Политика
На Украине стартовала президентская избирательная кампания
На Украине официально начался избирательный процесс очередных выборов президента страны.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал свою вину
Мужчина, задержанный по подозрению в причастности к исчезновению 29-летней москвички, выехавшей на своей машине из столицы в Тулу и взявшей попутчика, признался в убийстве.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
Глава МЧС России вылетит в Магнитогорск по поручению Путина
Обновлено вчера в 23:13
Общество
Умер замглавы Минтранса Сергей Аристов
"Тридцатого декабря 2018 года после тяжелой болезни ушел из жизни Сергей Алексеевич Аристов - статс-секретарь – заместитель министра транспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
СК возбудил дело по факту обрушения подъезда дома в Магнитогорске
Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске после взрыва газа.
Обновлено вчера в 23:49
Экономика
Украине предсказали огромные убытки от расширения российских санкций
Украина может понести миллиардный убыток из-за расширения санкций России, заявил украинский политолог Михаил Погребинский.
Обновлено вчера в 23:42
Хоккей
Сборная России обыграла Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею
Молодежная сборная России одержала волевую победу над Швейцарией на молодежном чемпионате мира в Канаде, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:36
Хоккей
Россия забросила Швейцарии 7 шайб и победила
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу
Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
В США лев выбрался из вольера и растерзал стажера зоопарка
Лев выбрался из своего вольера в зоопарке в американском штате Северная Каролина и убил стажера, сообщает издание USA Today.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
МВД: Попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar задержан под Владимиром
Мужчину, подозреваемого в причастности к пропаже москвички, которая ехала в Тулу на автомобиле, задержали под Владимиром.
Обновлено вчера в 08:43
Армия и оружие
Сенатор США рассказал о решении Трампа вывести войска из Сирии
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
Опубликовано видео с места наезда на пешеходов в Петербурге
В сети появилось видео с места ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, в результате которого один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил шесть пешеходов.
Обновлено вчера в 14:08
Армия и оружие
Великобритания анонсировала открытие новых военных баз
Обновлено вчера в 13:47
Музыка
Скончался вокалист группы Walk off the Earth Майк Тейлор
Занимавший в инди-группе из Канады позицию клавишника и вокалиста Майк Тейлор умер вследствие естественных причин.
Обновлено в 01:00
Политика
Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против России
Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал постепенную отмену антироссийских санкций в случае урегулирования конфликта на Донбассе, пишет в воскресенье, 30 декабря, немецкая газета Rheinische Post.
Обновлено вчера в 13:21
Спорт
Сергей Устюгов выиграл лыжную гонку на «Тур де Ски»
Российский спортсмен Сергей Устюгов стал победителем лыжной гонки раздельным стартом на дистанции 15 км свободным стилем в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» 2019 в итальянской коммуне Тоблах, сообщил ТАСС в воскресенье, 30 декабря.
Обновлено вчера в 10:20
Транспорт
МВД привяжет автономера к месту регистрации
МВД подготовило новые правила регистрации транспортных средств, согласно которым при постановке машины на учет можно будет получить номера только того региона, где зарегистрирован автомобилист.
Обновлено 29 декабря в 11:12
Происшествия
Власти помогут с жильём пострадавшим в Магнитогорске
Власти могут приобрести новые квартиры для семей, которые остались без жилья после взрыва в Магнитогорске, сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным
Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие
Курды отказались сложить оружие до окончания кризиса в Сирии
«Отряды народной самообороны» не откажутся от вооруженной борьбы до окончательного урегулирования политического кризиса в Сирии.
Обновлено вчера в 21:21
Общество
Южная Корея откажется от пластиковых пакетов
В Южной Корее запретят пластиковые пакеты в супермаркетах и торговых точках. Об этом сообщает агентство «Ренхап».
Обновлено вчера в 23:39
Теннис
Касаткина уступила Биррелл в первом раунде турнира в Брисбене
Обновлено в 00:05
Экономика
Новые тарифы ОСАГО начнут действовать после Нового года
С 9 января 2019 года начнут действовать новые тарифы ОСАГО. Указание Центробанка о них зарегистрировал Минюст РФ.
Обновлено 29 декабря в 10:53
Происшествия
На берега Курил выбросило тонны селедки
На берег острова Итуруп (Курилы) выбросило тысячи селедок, причиной стал сильный шторм.
Обновлено вчера в 11:53
Хоккей
Брагин: не удалось начало в игре со Швейцарией, но вытащили матч
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал победу своих подопечных в матче со Швейцарией в рамках молодёжного чемпионата мира, который проходит в Канаде.
Обновлено в 01:02
Путешествия
Туристов в Венеции обложат новым налогом
27 декабря сообщалось, что иностранные туристы, приезжающие в Турцию, с 1 января 2019 года будут обложены специальным сбором на обеспечение безопасности.
Обновлено вчера в 20:10
Здоровье
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Обновлено вчера в 22:25