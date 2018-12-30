Футбол

«МЮ» одержал три победы подряд при Сульшере с общим счетом 12:3
Sports.ru
вчера в 13:20

В 20-м туре премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" разгромил на своем поле "Борнмут" (4:1). Команда после назначения Оле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера одержала в чемпионате три победы подряд с общим счетом 12:3.
Sports.ruвчера в 13:20

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«МЮ» разгромил «Борнмут» в 20-м туре чемпионата Англии

РИА Новостивчера в 13:44

«МЮ» одержал три победы подряд при Сульшере с общим счетом 12:3

Sports.ruвчера в 13:20
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Происшествия

В Магнитогорске при взрыве газа обрушился подъезд дома

Обновлено вчера в 21:51
Происшествия

Глава МЧС России вылетит в Магнитогорск по поручению Путина

Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетит из Москвы в Магнитогорск, где в доме на проспекте Карла Маркса произошёл взрыв бытового газа.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело по обрушению подъезда дома в Магнитогорске

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту обрушения подъезда многоэтажного жилого дома в Магнитогорске Челябинской области, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 00:03
Хоккей

Сборная России обыграла Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал свою вину

Мужчина, задержанный по подозрению в причастности к исчезновению 29-летней москвички, выехавшей на своей машине из столицы в Тулу и взявшей попутчика, признался в убийстве.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия

В США лев выбрался из загона и убил человека

В США лев освободился из загона, после чего растерзал стажера зоопарка.
Обновлено вчера в 20:11
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным

Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу

Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.
Обновлено вчера в 16:03
Музыка

Скончался солист группы Walk Off the Earth Майк Тэйлор

Скончался клавишник и вокалист канадской инди-рок-группы Walk Off the Earth Майк "Бородач" Тейлор, сообщается на официальной странице группы в Facebook.
Обновлено вчера в 22:53
Общество

Умер замглавы Минтранса Сергей Аристов

"Тридцатого декабря 2018 года после тяжелой болезни ушел из жизни Сергей Алексеевич Аристов - статс-секретарь – заместитель министра транспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 18:35
Экономика

Эксперт предрек Украине многомиллиардные убытки из-за российских санкций

Украинский политолог Михаил Погребинский предрек Киеву многомиллиардные убытки из-за российских санкций. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

На берега Курил выбросило тонны селедки

На берег острова Итуруп (Курилы) выбросило тысячи селедок, причиной стал сильный шторм.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия

Появилось видео наезда автомобиля на пешеходов в Петербурге

Момент ДТП с наездом автомобиля на пешеходов в Санкт-Петербурге попал на видео.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

В США неизвестный обстрелял машину с детьми

В автомобиле, который обстрелял неизвестный, находилась мать с четырьмя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 19:46
Армия и оружие

Сенатор США рассказал о решении Трампа вывести войска из Сирии

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

В Ингушетии один человек погиб при обстреле автомобиля

Обновлено вчера в 23:31
Хоккей

Судья НХЛ — о двух буллитах Швейцарии: никогда такого не видел

Североамериканский журналист Джон Ховен в своём «твиттере» поделился мнением бывшего арбитра НХЛ о назначении двух буллитов в ходе одной атаки в ворота сборной России в матче со Швейцарией на молодёжном чемпионате мира — 2019.
Обновлено вчера в 22:40
Экономика

Новые тарифы ОСАГО вступят в силу с 9 января

Согласно указанию ЦБ, расширение тарифного коридора ОСАГО начнет действовать с 9 января 2019 года.
Обновлено 29 декабря в 13:24
Спорт

Сергей Устюгов выиграл лыжную гонку на «Тур де Ски»

Российский спортсмен Сергей Устюгов стал победителем лыжной гонки раздельным стартом на дистанции 15 км свободным стилем в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» 2019 в итальянской коммуне Тоблах, сообщил ТАСС в воскресенье, 30 декабря.
Обновлено вчера в 10:20
Политика

На Украине стартовала президентская избирательная кампания

На Украине официально начался избирательный процесс очередных выборов президента страны.
Обновлено вчера в 21:08
Политика

Трамп сравнил забор вокруг дома Обамы со стеной на границе с Мексикой

Если у бывшего американского президента Барака Обамы есть трехметровый забор вокруг дома ради его безопасности, то США тем более имеют право на подобное, заявил президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия

В Москве задержан попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar

Водитель Ирина Ахматова пропала 26 декабря. До этого она на своей машине поехала из Москвы в Тулу, взяв попутчиков через BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 03:56
Происшествия

Экс-главе компании Nissan Карлосу Гону продлили арест

Суд постановил оставить под арестом экс-главу компании Nissan Карлоса Гона минимум до 11 января.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

Для пострадавших в Магнитогорске организуют временное жилье

На место выехал губернатор Борис Дубровский. Для пострадавших организуют временное жилье, всего в подъезде было 48 квартир.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Свидетельствовавшая против Улюкаева чиновница стала замминистра

Чиновница Минэкономразвития Оксана Тарасенко, которая выступала свидетелем обвинения на процессе против экс-главы ведомства Алексея Улюкаева, пошла на повышение.
Обновлено вчера в 12:53
Транспорт

МВД привяжет автономера к месту регистрации водителя

Российские водители при постановке автомобиля на учет в Госавтоинспекции получат номера того региона, где они зарегистрированы.
Обновлено 29 декабря в 13:18
Политика

Как Киев обвинил Москву в ухудшении украинско-польских отношений

Украинский посол в Польше Андрей Дещица заявил, что Россия заинтересована в ухудшении отношений между Киевом и Варшавой.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия

Во время пожара в многоэтажке в Нальчике спасли троих детей

Пожарные в Нальчике спасли четырех человек, в том числе троих детей, находившихся в горевшей квартире в многоэтажном доме в Нальчике, сообщили РИА Новости в пресс-службе в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Захарова заявила о дезорганизации в «Би-би-си»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем фейсбуке повторно сообщила о том, что в МИД не получали жалобы от корпорации "Би-би-си".
Обновлено вчера в 12:32
Политика

МИД Румынии выразил сожаление в связи с публикацией на сайте посольства России

МИД Румынии, в свою очередь, выражает сожаление в связи с размещением вышеупомянутого материала на сайте российской дипмиссии, отмечая, что "пост посольства РФ не отличается строгостью, которую может иметь академическая дискуссия, а распространяемая среди общественности этим постом информация не является полной".
Обновлено вчера в 15:14
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Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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