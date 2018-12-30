Футбол
В 20-м туре премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" разгромил на своем поле "Борнмут" (4:1). Команда после назначения Оле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера одержала в чемпионате три победы подряд с общим счетом 12:3.
Sports.ruвчера в 13:20
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Происшествия
В Магнитогорске при взрыве газа обрушился подъезд дома
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
Глава МЧС России вылетит в Магнитогорск по поручению Путина
Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетит из Москвы в Магнитогорск, где в доме на проспекте Карла Маркса произошёл взрыв бытового газа.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело по обрушению подъезда дома в Магнитогорске
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту обрушения подъезда многоэтажного жилого дома в Магнитогорске Челябинской области, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 00:03
Хоккей
Сборная России обыграла Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал свою вину
Мужчина, задержанный по подозрению в причастности к исчезновению 29-летней москвички, выехавшей на своей машине из столицы в Тулу и взявшей попутчика, признался в убийстве.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
В США лев выбрался из загона и убил человека
В США лев освободился из загона, после чего растерзал стажера зоопарка.
Обновлено вчера в 20:11
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным
Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу
Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.
Обновлено вчера в 16:03
Музыка
Скончался солист группы Walk Off the Earth Майк Тэйлор
Скончался клавишник и вокалист канадской инди-рок-группы Walk Off the Earth Майк "Бородач" Тейлор, сообщается на официальной странице группы в Facebook.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Умер замглавы Минтранса Сергей Аристов
"Тридцатого декабря 2018 года после тяжелой болезни ушел из жизни Сергей Алексеевич Аристов - статс-секретарь – заместитель министра транспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 18:35
Экономика
Эксперт предрек Украине многомиллиардные убытки из-за российских санкций
Украинский политолог Михаил Погребинский предрек Киеву многомиллиардные убытки из-за российских санкций. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
На берега Курил выбросило тонны селедки
На берег острова Итуруп (Курилы) выбросило тысячи селедок, причиной стал сильный шторм.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
Появилось видео наезда автомобиля на пешеходов в Петербурге
Момент ДТП с наездом автомобиля на пешеходов в Санкт-Петербурге попал на видео.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
В США неизвестный обстрелял машину с детьми
В автомобиле, который обстрелял неизвестный, находилась мать с четырьмя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 19:46
Армия и оружие
Сенатор США рассказал о решении Трампа вывести войска из Сирии
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
В Ингушетии один человек погиб при обстреле автомобиля
Обновлено вчера в 23:31
Хоккей
Судья НХЛ — о двух буллитах Швейцарии: никогда такого не видел
Североамериканский журналист Джон Ховен в своём «твиттере» поделился мнением бывшего арбитра НХЛ о назначении двух буллитов в ходе одной атаки в ворота сборной России в матче со Швейцарией на молодёжном чемпионате мира — 2019.
Обновлено вчера в 22:40
Экономика
Новые тарифы ОСАГО вступят в силу с 9 января
Согласно указанию ЦБ, расширение тарифного коридора ОСАГО начнет действовать с 9 января 2019 года.
Обновлено 29 декабря в 13:24
Спорт
Сергей Устюгов выиграл лыжную гонку на «Тур де Ски»
Российский спортсмен Сергей Устюгов стал победителем лыжной гонки раздельным стартом на дистанции 15 км свободным стилем в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» 2019 в итальянской коммуне Тоблах, сообщил ТАСС в воскресенье, 30 декабря.
Обновлено вчера в 10:20
Политика
На Украине стартовала президентская избирательная кампания
На Украине официально начался избирательный процесс очередных выборов президента страны.
Обновлено вчера в 21:08
Политика
Трамп сравнил забор вокруг дома Обамы со стеной на границе с Мексикой
Если у бывшего американского президента Барака Обамы есть трехметровый забор вокруг дома ради его безопасности, то США тем более имеют право на подобное, заявил президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия
В Москве задержан попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar
Водитель Ирина Ахматова пропала 26 декабря. До этого она на своей машине поехала из Москвы в Тулу, взяв попутчиков через BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 03:56
Происшествия
Экс-главе компании Nissan Карлосу Гону продлили арест
Суд постановил оставить под арестом экс-главу компании Nissan Карлоса Гона минимум до 11 января.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Для пострадавших в Магнитогорске организуют временное жилье
На место выехал губернатор Борис Дубровский. Для пострадавших организуют временное жилье, всего в подъезде было 48 квартир.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Свидетельствовавшая против Улюкаева чиновница стала замминистра
Чиновница Минэкономразвития Оксана Тарасенко, которая выступала свидетелем обвинения на процессе против экс-главы ведомства Алексея Улюкаева, пошла на повышение.
Обновлено вчера в 12:53
Транспорт
МВД привяжет автономера к месту регистрации водителя
Российские водители при постановке автомобиля на учет в Госавтоинспекции получат номера того региона, где они зарегистрированы.
Обновлено 29 декабря в 13:18
Политика
Как Киев обвинил Москву в ухудшении украинско-польских отношений
Украинский посол в Польше Андрей Дещица заявил, что Россия заинтересована в ухудшении отношений между Киевом и Варшавой.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
Во время пожара в многоэтажке в Нальчике спасли троих детей
Пожарные в Нальчике спасли четырех человек, в том числе троих детей, находившихся в горевшей квартире в многоэтажном доме в Нальчике, сообщили РИА Новости в пресс-службе в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Захарова заявила о дезорганизации в «Би-би-си»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем фейсбуке повторно сообщила о том, что в МИД не получали жалобы от корпорации "Би-би-си".
Обновлено вчера в 12:32
Политика
МИД Румынии выразил сожаление в связи с публикацией на сайте посольства России
МИД Румынии, в свою очередь, выражает сожаление в связи с размещением вышеупомянутого материала на сайте российской дипмиссии, отмечая, что "пост посольства РФ не отличается строгостью, которую может иметь академическая дискуссия, а распространяемая среди общественности этим постом информация не является полной".
Обновлено вчера в 15:14