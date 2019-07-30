Футбол
«МЮ» обыграл «Кристиансунн». Единственный гол забил МатаСпорт-Экспресс вчера в 14:53
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Сын Сульшера дебютировал в профессиональном футболе в матче против «Манчестер Юнайтед»
Спорт-Экспрессвчера в 17:21
«Манчестер Юнайтед» победил «Кристиансунд». Против команды Сульшера сыграл его 19-летний сын
Sport24.ruвчера в 15:00
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:22, Ашберн
Хоккей
«Нью-Джерси» подписал трёхлетний контракт с защитником Батчером
«Нью-Джерси» подписал трёхлетний контракт с защитником Уиллом Батчером. Годовая зарплата игрока составит 3,73 млн долларов.
Обновлено в 10:15
Кино
Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино
Шеннон Эмери Ли, дочь Брюса Ли и Линды Ли Кэдвелл, младшая сестра актера Брэндона Ли, подвергла критике Квентина Тарантино.
Обновлено вчера в 11:21
Экономика
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Политика
Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст
Обновлено в 08:04
Политика
Путин подключил Минобороны к тушению пожаров в Сибири
"Рассмотрев доклад главы МЧС, Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента.
Обновлено в 08:25
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
Обновлено в 07:52
Общество
Раскрыты катастрофические последствия пожаров в Сибири
Специалисты заявили, что дым и продукты сгорания от масштабных пожаров в Сибири может способствовать усилению глобального потепления и увеличить скорость таяния льдов в Арктике.
Обновлено в 07:49
Общество
Более 10 новых школ и детских садов откроется в Москве 1 сентября
К новому учебному году в Москве откроются более 10 новых детских садов и школ.
Обновлено в 07:14
Экономика
В России впервые за два года зафиксирована дефляция
Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:26
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Авто
Экс-директор концерна Daimler делает сенсационное заявление
Генеральный директор Daimler Дитер Цетше ушел в отставку в начале этого года, уйдя с своей должности после более чем 40 лет работы в концерне, 13 из которых были «у руля» Daimler.
Обновлено в 08:10
Экономика
СМИ: Бывшая стюардесса МЧС, связанная с Шойгу, заработала миллиарды на контрактах минобороны
Бывшая стюардесса МЧС Елена Шебунова заработала миллиарды на контрактах от министерства обороны России.
Обновлено в 09:33
Политика
МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено в 09:36
Экономика
«Нафтогаз» требует взыскать с России $5,2 млрд за Крым
Украинский оператор "Нафтогаз" подал иск в трибунал в Гааге с требованием взыскать с России $5,2 млрд из-за потери своих активов в Крыму.
Обновлено в 08:09
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Экономика
«Роснефть» купила крупнейшего независимого оператора АЗС в Петербурге
«В результате сделки по приобретению группы компаний ПТК на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет образована крупная розничная сеть с равномерным географическим распределением АЗС» — заявила вице-президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка «Роснефти» Аврил Конрой.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ
Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Одного из пропавших при паводке в Иркутской области нашли живым
Один из семи пропавших без вести при паводке в Иркутской области обнаружен живым.
Обновлено в 09:22
Культура
Актер Владимир Машков посетил форум «Таврида»
Художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков посетил форум деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0», задать вопросы актеру смогли 400 молодых продюсеров, режиссеров, вайнеров, клипмейкеров, художников-аниматоров, интервьюеров, авторов и актеров интернет-сериалов и короткометражных фильмов из всех регионов страны.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Кино
Борис Хлебников станет худруком фильма о гендерных проблемах
Обновлено в 10:15
Происшествия
Теракт предотвратили в Татарстане
Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.
Обновлено в 06:08
Происшествия
На Пермском пороховом заводе произошел взрыв
Обновлено в 09:16
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Обновлено вчера в 14:30
Экономика
Росстат опубликовал данные о росте бедности в России
Доходы ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в I квартале текущего года имеют 14,3% россиян, то есть 20,9 млн человек, сообщает Росстат.
Обновлено 29 июля в 10:33
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Крыму экс-сотрудник ФСИН получил пожизненный срок за убийство
В феврале 2018 года Павел Самар убил семью из трех человек ради денег Бывший сотрудник управления ФСИН по Республике Крым Павел Самар приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство семьи из трех человек в корыстных целях, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Крыма.
Обновлено в 08:37
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Новый возлюбленный Ани Лорак показал романтический снимок с певицей
Новый возлюбленный Ани Лорак 26-летний саунд-продюсер "Black Star" Егор Глеб поделился с поклонниками романтическим снимком с певицей.
Обновлено в 09:18