Футбол

«МЮ» обыграл «Кристиансунн». Единственный гол забил МатаСпорт-Экспресс вчера в 14:53

Единственный гол забил полузащитник Хуан Мата.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:22, Ашберн
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Генеральный директор Daimler Дитер Цетше ушел в отставку в начале этого года, уйдя с своей должности после более чем 40 лет работы в концерне, 13 из которых были «у руля» Daimler.
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Теракт предотвратили в Татарстане

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