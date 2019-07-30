Футбол
«МЮ» обыграл «Кристиансунн». Единственный гол забил МатаСпорт-Экспресс вчера в 14:53
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Манчестер Юнайтед» победил «Кристиансунд». Против команды Сульшера сыграл его 19-летний сын
Sport24.ruвчера в 15:00
Сын Сульшера дебютировал в профессиональном футболе в матче против «Манчестер Юнайтед»
Спорт-Экспрессвчера в 17:21
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 08:50, Ашберн
Энергетика
Названа дата запуска «Северного потока-2»
Обновлено в 08:10
Политика
В мэрию Москвы поданы заявки на митинги 10 и 11 августа
Обновлено в 05:51
Общество
Дым лесных пожаров Сибири накрыл Улан-Батор
Обновлено в 07:58
Политика
54% россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как пишут «Ведомости», 53% респондентов хотят видеть президентом Путина после 2024 года.
Обновлено вчера в 04:52
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
88-летний Иван Краско поделился секретом своей гиперсексуальности
Фото: ИВан Краско с бывшей женой - Натальей Сам же Краско поделился со своими поклонниками секретом своей сексуальной мощи и рассказал, что никакие препараты вроде «Виагры» или ее аналогов никогда в жизни не принимал.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте
Зазевавшийся водитель BMW X6 стал виновником массовой аварии в центре Санкт-Петербурга, а сам внушительный кроссовер завалился на правый бок.
Обновлено в 05:03
Игры
Опубликован трейлер к выходу первого DLC для Anno 1800
Представители компании Ubisoft опубликовали свежий предрелизный трейлер первого DLC под названием Sunken Treasure для недавно вышедшего градостроительного симулятора Anno 1800.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на Урале
Обновлено в 08:16
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ
Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.
Обновлено в 08:28
Путешествия
Генконсул рассказал о десятках умерших в Анталье российских туристов
Обновлено вчера в 07:26
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Алферовой впервые выступила в защиту окружающей среды
Актриса Ксения Алферова переживает за будущее нашей планеты, которой грозит серьезная опасность из-за деятельности человека, поэтому она охотно принимает участие в различных флеш-мобах и акциях, направленных на сохранение окружающей среды.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Мали террористы атаковали российский вертолет
Боевики провели атаку на аэропорт в малийском городе Гао. Под обстрел попала винтокрылая машина, принадлежащая авиакомпании Utair.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Общество
Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров
Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено вчера в 14:45
Экономика
Сбербанк продал турецкую «дочку» Denizbank
Сбербанк продал свою "дочку" Denizbank дубайскому Emirates NBD, который теперь владеет 99,85% акций турецкого банка, говорится в совместном заявлении сторон.
Обновлено в 07:59
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Луиса Адриано в «Палмейрас»
Обновлено в 05:23
Политика
Врио главы Калмыкии рассказал Путину о проблемах с водой
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности Главы Республики Калмыкия Бату Хасиковым.
Обновлено в 08:00
Общество
Леонардо Ди Каприо разместил пост о пожарах в Сибири
Голливудский актер и защитник природы обратил внимание на проблему пожаров в Сибири, Аляске и Гренландии.
Обновлено в 06:01
Космос
Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-12» стартовала с Байконура
Сегодня в 15.10 с космодрома Байконур был осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-12".
Обновлено в 08:26
Общество
Экс-волонтер рассказал, как охранял Навального от «демшизы»
Обновлено в 04:44
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Обновлено в 04:45
Политика
Погребинский: Порошенко не вернется на Украину
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что Петр Порошенко может не вернуться в Украину.
Обновлено в 04:44
Происшествия
На Крите произошло землетрясение магнитудой 5,0
31 июля 2019 года в 4.40 по всемирному времени (в 7.40 по московскому) на Крите (Греция) произошло землетрясение магнитудой 5.0, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено в 05:55
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Кононенко раскритиковал блогеров за самопиар на лесных пожарах
Люди, которые живут в местах, где лесные пожары каждый год, они все прекрасно знают без блогеров и паниковать не будут.
Обновлено в 07:54
Экономика
Медведев рассказал о закупке машин скорой и школьных автобусов
Половина пойдет на закупку не менее 1,2 тысячи автомобилей скорой медицинской помощи и столько же на приобретение не менее 2,2 тысяч автобусов, на которых можно будет перевозить детей школьного и при необходимости дошкольного возраста", - заявил Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:37