Футбол

МЮ обыграл «Кардифф» в первом матче после отставки Моуринью
RT на русском
14:40

За «Кардифф» забил Виктор Камараса, реализовавший пенальти. Этот матч стал первым для «Манчестер Юнайтед» под руководством нового главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, который сменил уволенного Жозе Моуринью. Ранее сообщалось, что «Челси» уступил «Лестеру» в матче АПЛ.
RT на русском14:40

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«Манчестер Юнайтед» забил пять мячей за матч в АПЛ впервые со времен Фергюсона

Советский спорт14:53

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Кардифф» в первом матче после увольнения Моуринью

Матч ТВ14:25

Сульшер и Погба передали привет Моуринью. «МЮ» разгромил «Кардифф»

Спорт-Экспресс15:25

«Манчестер Юнайтед» впервые с 2013 года забил пять голов

Soccer.ru14:33

«Манчестер Юнайтед» впервые со времен Фергюсона забил пять голов в матче АПЛ

Чемпионат15:23

«МЮ» не забивал пять голов в АПЛ с последнего матча Фергюсона

Sports.ru14:23

Мунир не забьет «Сельте», «МЮ» съест «Кардифф» в первом матче Сульшера

Eurosport.ru03:04
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Футбол

«Барселона» взяла верх над «Сельтой»

Обновлено в 14:31
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Бэйл – лучший бомбардир и игрок КЧМ, «Реал» получил приз за фэйр-плей

Обновлено в 15:46
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«Интер» упустил победу над «Кьево»

«Интер» сыграл вничью с «Кьево» в матче 17-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 13:53
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Дубль Рибери помог «Баварии» обыграть «Айнтрахт» в чемпионате Германии

«Бавария» разгромила «Айнтрахт» в выездном матче 17-го тура чемпионата Германии. Мюнхенский клуб победил со счетом 3:0.
Обновлено в 14:29
Футбол

Сарри: «Догнать „Ливерпуль“ было нереально с самого начала сезона»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Лестера» (0:1) в матче 18-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 13:08
Футбол

Ювентус — Рома 1:0 (2-й тайм)

Туринский "Ювентус" и "Рома" огласили стартовые составы на матч 17-го тура Серии А, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:28
Футбол

Джоан Плаза стал новым главным тренером «Зенита»

Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» досрочно расторг контракт с тренером Василием Карасевым.
Обновлено в 09:51
Футбол

Миливоевич: «Таунсенд забил потрясающий гол»

Думаю, что если ты забиваешь три мяча, то это заслуженная победа.
Обновлено в 12:36
Футбол

«Спартак» выкупит Гулиева у «Ростова»

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» решил выкупить полузащитника Аяза Гулиева у «Ростова», воспользовавшись опцией обратного выкупа.
Обновлено в 13:20
Футбол

Дженнаро Гаттузо: «„Милан“ находится в кризисе»

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после поражения от "Фиорентины" в матче 17-го тура чемпионата Италии (0:1) заявил, что его команда находится в кризисе.
Обновлено в 13:49
Футбол

Краневиттер заявил, что хочет покинуть «Зенит»

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер заявил, что хочет покинуть клуб. 25-летний аргентинец признался, что хочет вернуться в сборную.
Обновлено в 08:47
Футбол

Виллаш-Боаш получил предложение на 8 миллионов евро в год

Обновлено в 07:06
Футбол

ПСВ одержал 16-ю победу в 17 матчах чемпионата Нидерландов

В матче 17-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ Эйндховен обыграл АЗ Алкмар со счётом 3:1. Встреча состоялась в Эйндховене на стадионе «Филипс».
Обновлено в 15:43
Футбол

Анчелотти: «Гонка в Серии А остаётся открытой»

Гонка в Серии А остаётся открытой. Не из-за разницы очков, а из-за того, что впереди ещё долгий путь.
Обновлено в 14:53
Футбол

Павел Мамаев согласился на условия жены

Супруга футболиста клуба «Краснодар» Павла Мамаева ранее заявила, что для сохранения их брака есть ряд условий.
Обновлено в 12:41
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед». В настоящее время является главным тренером футбольного клуба «Молде»
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