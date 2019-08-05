Футбол
«МЮ» объявил о покупке самого дорогого защитника в истории футболаРБК 09:16
По информации Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» заплатил за переход Магуайра £80 млн. Таким образом он стал самым дорогим защитником в истории футбола. Предыдущий рекорд для игрока этой позиции принадлежал Вирджилу ван Дейку, которого «Ливерпуль» прошлым летом купил у «Саутгемптона» за £75 млн.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:03, Ашберн
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