Футбол

МЮ не смог обыграть «Кристал Пэлас»
Soccer.ru
11:54

В рамках 13-го тура АПЛ МЮ дома не смог переиграть гостей из Лондона.
Soccer.ru11:54

Подробнее о событии

«МЮ» не смог обыграть «Кристал Пэлас», «Эвертон» переиграл «Кардифф»

Советский спорт12:04

«Манчестер Юнайтед» дома не сумел обыграть «Кристал Пэлас»

Sport24.ru11:52

МЮ не смог обыграть «Кристал Пэлас»

Soccer.ru11:54

Фанаты освистали «МЮ» на «Олд Траффорд» после нулевой ничьей с «Кристал Пэлас»

Sports.ru12:08

«МЮ» не справился с «Кристал Пэлас» на «Олд Траффорд»

LiveSport.ru12:10

«Манчестер Юнайтед» в 10-й раз сыграл в нулевую ничью при Моуринью, чаще только «Саутгемптон»

Евро-футбол.ру12:05

Пол Мерсон: у «Манчестер Юнайтед» не возникнет проблем в матче с «Кристал Пэлас»

Чемпионат06:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
Футбол

«Енисей» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Обновлено в 11:16
Футбол

«Боруссия» обыграла «Майнц» в матче Бундеслиги

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Майнц" в матче 12-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:54
Футбол

«Реал» потерпел разгромное поражение от «Эйбара» в Примере

Мадридский «Реал» на выезде крупно проиграл «Эйбару» в матче 13-го тура испанской Примеры.
Обновлено в 11:30
Футбол

«Рома» проиграла «Удинезе» при подавляющем преимуществе

"Рома" неудачно провела выездной матч 13-го тура Серии А против "Удинезе", который в этом сезоне борется за выживание.
Обновлено в 12:11
Футбол

«Тамбов» обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел на первое место в ФНЛ

"Тамбов" нанес поражение клубу "СКА-Хабаровск" в матче 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и возглавил турнирную таблицу.
Обновлено в 12:09
Футбол

Дмитрий Кириченко: «Удаление и пенальти повлияли на игру „Уфы“»

Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко после матча 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что на игру повлияло удаление.
Обновлено в 11:38
Футбол

Софьян Ханни: Новый тренер знает, чего хочет

Новый тренер с первого дня объясняет, какой игры он хочет от Спартака.
Обновлено в 11:39
Футбол

«Ротор» отправил Евдокимова в отставку с поста главного тренера

Роберт Евдокимов покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора». Об этом сообщает официальный "твиттер" клуба.
Обновлено в 12:03
Футбол

Обляков порадовался первому голевому пасу за ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков заявил, что очень рад своему первому результативному пасу за «армейцев».
Обновлено в 11:30
Футбол

Хеведес сможет помочь «Локомотиву» в матче с «Галатасараем»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес сможет принять участие в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая».
Обновлено в 11:07
Футбол

Моуринью знает, кто критикует де Хеа

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением, кто причастен к критике голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа.
Обновлено в 09:17
Футбол

Маццарри приостановил работу с «Торино»

Главный тренер "Торино" Вальтер Маццарри временно приостановил работу с командой, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 11:59
Футбол

Дрогба считает, что может стать хорошим тренером

Обновлено в 10:08
Футбол

Глушаков и Ещенко хотят стать тренерами

Обновлено в 11:18
Футбол

Ближайший матч «Спартака» в РПЛ попал в рейтинг самых интригующих событий выходных по версии британского издания

Матч 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» вошел в восьмерку самых интригующих событий выходных.
Обновлено в 07:12
ещё по теме
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кристал Пэлас
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Кройдона, южный Лондон. В настоящее время выступает в Премьер-лиге. Клуб был основан в 1905 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное