Футбол
«МЮ» не планирует продавать ПогбаLiveSport.ru 03:45
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что клуб не намерен продавать полузащитника Поля Погба.
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Автоматически обработано 7314 источников, обновлено в 11:13, Вашингтон
Шоу-бизнес
Суд признал Хулио Иглесиаса отцом 43-летнего испанца
В документе сказано, что судья «дал оценку иску, который подал 43-летний житель Валенсии», и постановил, что он «является биологическим сыном певца Хулио Иглесиаса».
Обновлено в 08:25
Финансы
Центробанк повысил курс доллара на понедельник до 63,58 рубля
Стоимость рассчитываемой по курсам ЦБ бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 67,2179 рубля.
Обновлено 07 июля в 21:00
Культура
Умер белорусский художник Виктор Громыко
Умер народный художник Белоруссии Виктор Громыко. Он скончался 10 июля в возрасте 96 лет.
Обновлено в 10:47
Политика
Телемост Россия-Украина состоится на российском телевидении
Собственник канала NewsOne, член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак заявил, что отмененный телемост Россия-Украина пройдет в пятницу, 12 июля, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:37
Политика
Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино
Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 08:53
Происшествия
ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев
Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что побега из колонии №4 не было, осужденные сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.
Обновлено в 10:33
Футбол
«Локомотив» купит партнера Фарфана по сборной Перу
Перуанский полузащитник голландского «Фейеноорда» Ренато Тапия может стать футболистом московского «Локомотива».
Обновлено в 10:25
Экономика
Кудрин усомнился в прогнозе Минфина о росте доходов россиян
«В зоне риска» остается и прогноз Силуанова о росте ВВП в 2019 г. на 1,3%. Кудрин напомнил, что в I квартале экономика выросла на 0,5% в годовом измерении, а в сравнении с последним кварталом 2018 г. экономика показала снижение темпов роста.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Энергетика
Нефть дорожает из-за снижения запасов в США
Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране в 8,13 млн баррелей за неделю, после сокращения на 5 млн баррелей за неделю до этого.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
«Невское ПКБ» представило новый авианосец проекта «Ламантин»
Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) представило новейший авианосец проекта 11430Э "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей
Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено в 09:19
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка, сообщает "Обозреватель".
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
СМИ узнали, из-за кого расстались Ирина Шейк и Брэдли Купер
Российская топ-модель Ирина Шейк рассталась с голливудским актером Брэдли Купером из-за его мамы Глории Купер.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Меркель в третий раз затрясло на публике
Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
Обновлено в 08:17
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
Обновлено в 03:13
ЖКХ
Беглов поручил модернизировать ливневую канализацию Петербурга
Обновлено в 10:16
Авто
Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray
Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве
Обновлено в 08:50
Космос
В центре Галактики нашли холодный ионизованный водород
Астрономы впервые наблюдали облако холодного и частично ионизованного водорода в области галактического центра.
Обновлено в 08:49
Политика
Медведев назвал два решения проблемы транзита газа через Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что после выборов в Верховную Раду можно вернуться к обсуждению газовых вопросов между РФ и Украиной.
Обновлено в 10:59
Футбол
Пике придется заплатить 2 миллиона евро за долги по налогам
В 2016 году Пике обязали выплатить 2,1 миллиона в виде штрафов и задолженности по уплате налогов за период с 2008 по 2010 год.
Обновлено в 03:59
Политика
Трамп пообещал значительно ужесточить санкции против Ирана
В среду спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон введет новые санкции против Тегерана в связи с тем, что, по мнению американской стороны, иранские власти не меняют своей политики без внешнего давления.
Обновлено в 10:38
Происшествия
В центре Луганска прогремел взрыв
В Луганске, в районе Центрального рынка в неэксплуатируемом многоэтажном здании, расположенном по улице Магнитогорской, 2 прогремел взрыв.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая объяснила дружбу с возлюбленной Тиграна Кеосаяна
Актриса показала фото с Тиграном Кеосаяном и Маргаритой Симоньян написав, что новая возлюбленная кинорежиссера умная и классная, по этому им удается прекрасно общаться.
Обновлено в 08:24
Политика
Грузинские депутаты решили приехать в Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» решили в ближайшее время прибыть с визитом в Москву.
Обновлено вчера в 18:36
Экономика
Forbes составил список самых богатых чиновников и депутатов России
Журнал Forbes составил рейтинг "Власть и деньги -2019" о доходах госслужащих и депутатов.
Обновлено вчера в 03:44
Общество
В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день
Заметим, что выявлять нарушителей власти намерены с помощью камер, поэтому оговорка, что наказать водителя можно один раз в стуки, целесообразна: ведь за день нарушитель может набрать несколько подобных штрафов.
Обновлено в 01:25
Политика
В Эстонии осудили салют в честь освобождения Таллина
Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что намерения российской стороны устроить салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских войск "провокационные".
Обновлено вчера в 14:11