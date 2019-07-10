Футбол
«МЮ» не планирует продавать ПогбаLiveSport.ru 03:45
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что клуб не намерен продавать полузащитника Поля Погба.
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В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
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«Лаборатория Касперского» обнаружила новую версию программы FinSpy, которая может читать сообщения в мессенджерах, использующих шифрование.
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Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что врачам, возможно, не удастся спасти правую руку девочке.
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Один из самых громких звуков в океане издает небольшой червь
Впервые способность издавать столь громкие звуки в воде была обнаружена у животного, не обладающего твёрдым телом.
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Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка, сообщает "Обозреватель".
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Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей
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Вице-мэр Москвы Ликсутов раскрыл размер своей зарплаты
Ежемесячный оклад заместителя мэра Москвы, главы столичного Дептранса Максима Ликсутова после уплаты налогов составляет 181 тыс. руб. Об этом сам чиновник сообщил Русской службе Би-би-си.
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Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
В московском офисе "Единой России" началась встреча Медведева с главой стратегического совета, председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком, сопредседателями партии Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко и с членом политсовета партии Тарасом Козаком.
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Задержан муж сбежавшей с миллионами рублей кассирши
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Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
После развода с Собчак Виторган переметнулся к Нино Нинидзе из Грузии
Актер Максим Виторган, расставшийся в этом году с телеведущей Ксенией Собчак, был замечен на спектакле "Нод" на ВДНХ в сопровождении 27-летней актрисы Нино Нинидзе, вместе с которой они держались за руки, сообщает телеграм-канал "Только никому" Нинидзе также пережила в этом году развод.
Обновлено в 08:20
Происшествия
После урагана в Перми три человека попали в больницу
В результате три человека обратились в больницу.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери
10 июля Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери Миланы, появившейся на свет ровно год назад.
Обновлено в 08:58
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Адмирал США заявил о сотнях российских военных в Венесуэле
«В Венесуэле есть российские войска, и есть российские подрядчики оборонного сектора, поддерживающие режим Мадуро»,– заявил Крейг Фоллер, выступая на слушаниях в сенате.
Обновлено в 01:40
Транспорт
В московском метро произошел сбой на Бутовской линии
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Дима Билан показал свой новый клип «Про белые розы»
Обновлено в 05:59
Экономика
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Обновлено в 06:43
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Путин призвал активнее развивать высокотехнологичные направления
Президент России Владимир Путин призвал активнее развивать высокотехнологичные направления.
Обновлено в 08:30
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Меркель затрясло в третий раз на встрече с премьер-министром Финляндии
Меркель затрясло во время официальной встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Черноморский флот опроверг заход «Сметливого» в зону учений Sea Breeze
Российский сторожевой корабль «Сметливый» не входил в закрытую зону Чёрного моря, где проходят международные учения Sea Breeze, заявили в пресс-службе Черноморского флота.
Обновлено в 08:36
Наука
В пещере под трассой «Таврида» обнаружены подземные ходы
Обновлено в 08:44
Политика
Венедиктов посетит Вышинского в киевском СИЗО
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов получил от украинских властей предложение навестить главу портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в следственном изоляторе, где он сейчас находится.
Обновлено в 07:34
Здоровье
Около 300 врачей устроились на работу в Подмосковье с начала года
На работу в учреждения здравоохранения Подмосковья с начала 2019 года приняли 272 медика, сообщает «Радио 1». Из них 218 специалистов — врачи общей практики, еще 55 имеют узкую специализацию.
Обновлено в 03:52
Происшествия
ФСБ провела обыски в Доме правительства Якутии
Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии.
Обновлено вчера в 22:40
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Вице-премьер Италии опроверг информацию о финансировании из России
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Обновлено в 09:08
Путешествия
В Великобритании туристка отсудила у турфирмы почти 24 тысячи евро
Туристка из Великобритании отсудила у турфирмы, отправившей ее на отдых, около 24 тысяч евро из-за отравления, сообщает АТОР.
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Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве
Обновлено в 08:50
Общество
Госдума приняла в I чтении законопроект о практике для студентов
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании практической подготовки студентов.
Обновлено в 09:12