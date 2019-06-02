Футбол

«МЮ» не оставляет попыток заполучить РабьоСоветский спорт 12:25

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Хавбек ПСЖ Адриен Рабьо может перейти в Манчестер Юнайтед, о чем сообщает Get French Football News со ссылкой на Soccer Link. Согласно источнику, 24-летний полузащитник ведет переговоры с английским клубом, который готов платить ему 10 млн евро в год.
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