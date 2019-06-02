Футбол
«МЮ» не оставляет попыток заполучить РабьоСоветский спорт 12:25
Хавбек ПСЖ Адриен Рабьо может перейти в Манчестер Юнайтед, о чем сообщает Get French Football News со ссылкой на Soccer Link. Согласно источнику, 24-летний полузащитник ведет переговоры с английским клубом, который готов платить ему 10 млн евро в год.
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Политика
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Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
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Политика
Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ
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Происшествия
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Общество
Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года
По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
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Политика
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Футбол
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Армия и оружие
National Interest назвал российского конкурента F-35
Российский многоцелевой истребитель МиГ-35 поколения 4++ является достойным конкурентом американскому многофункциональному истребителю-бомбардировщику пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning, считает издание The National Interest.
Обновлено в 13:26
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Около 3,5 тыс. человек приняли участие в митинге КПРФ в Сыктывкаре
Митинг КПРФ, на который пришло не более 3,5 тыс. человек, завершился в Сыктывкаре.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
Появилось видео испытаний баллистической ракеты в Китае
Военно-морские силы Китайской Народной Республики (КНР) успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету нового поколения JL-3, пишет издание DefenceBlog, опубликовавшее в Twitter кадры с ракетой.
Обновлено в 12:57
Политика
Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube
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Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей
Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
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Футбол
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На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:28
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В Чите полиция разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине
Полицейские Читы разыскивают уличного художника, который нарисовал в центре города оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес
Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике
Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.
Обновлено в 13:19
Футбол
Фабрегас объяснил, почему он завидует Головину
Французский полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал о своих впечатлениях от игровых возможностей своего российского одноклубника Александра Головина.
Обновлено в 08:01
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 10:14
Армия и оружие
ВСУ начали массированный обстрел ДНР сразу с нескольких направлений
Вечером, 2 июня, ВСУ начали массированный обстрел ДНР сразу с нескольких направлений, сообщает представительство Республики в СЦКК.
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Хоккей
«Бостон» обыграл «Сент-Луис» и повел в финальной серии Кубка Стэнли
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Обновлено вчера в 23:48
Общество
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Обновлено в 09:59
Политика
В Кремле не получали сигналов от США по поводу встречи Путина и Трампа
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 30 мая заявил журналистам, что Кремль пока не получал предложений американской стороны по встрече президентов на G20 в Осаке, но время до саммита еще есть.
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Гаджеты
Опубликованы фотографии чехлов для новых iPhone
Зарубежный ресурс Gizmochina опубликовал чехлы для грядущего iPhone 11.
Обновлено вчера в 17:10