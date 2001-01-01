Футбол

«МЮ» не может договориться с РэшфордомЕвро-футбол.ру 08:49

Барселона — Манчестер Юнайтед
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, 16 апреля
Стадион «Камп Ноу»
Лионель Месси
16′
Лионель Месси
20′
Филиппе Коутиньо
61′
65′
Антони Марсьяль
Диого Далот
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
71′
73′
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
Артур
Артуро Видаль
75′
Луис Суарес
77′
80′
Джесси Лингард
Алексис Санчес
Филиппе Коутиньо
Усман Дембеле
81′
"Манчестер Юнайтед" не может договориться с нападающим Маркусом Рэшфордом по поводу продления контракта. Как сообщает Daily Mail, Рэшфорд хочет зарабатывать около 230 тысяч евро в неделю, а также иметь гарантии по поводу центральной роли в команде в долгосрочной перспективе.
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Рэшфорд хочет получать в «Манчестер Юнайтед» больше 200 тысяч фунтов в неделю

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