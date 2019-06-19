Футбол

«МЮ» проявляет интерес к защитнику «Наполи»Евро-футбол.ру 02:51

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Защитник "Наполи" Эльсейд Хусай имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Англии. По данным Football-Italia, усилиться 25-летним албанским игроком хочет "Манчестер Юнайтед".
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