Футбол
«МЮ» намерен приобрести защитника «Наполи»Матч ТВ 02:49
Защитник «Наполи» Эльсейд Хюсай в ближайшее время может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает официальный сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Отметим, что контракт 25-летнего игрока с неаполитанским клубом рассчитан до лета 2021 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 03:37, Ашберн
Космос
У звезды Тигардена обнаружено два аналога Земли
В рамках проекта CARMENES по поиску потенциально обитаемых миров у близлежащих красных карликов астрономы обнаружили две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды Тигардена, каждая из которых немногим превосходит по размеру Землю и может содержать на поверхности жидкую воду.
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Энергетика
Правительство разъяснило данные Росстата о росте цен на бензин
Согласно проведенному Росстатом анализу динамики оптовых цен на бензин, на текущий момент рост составляет 17% с конца 2018 года.
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Совбез России предупредил о наступлении эры цифрового терроризма
Наступает эра цифрового терроризма, который по масштабам последствий в ближайшем будущем может быть сопоставим с оружием массового уничтожения, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
Обновлено в 03:08
Происшествия
СК провел масштабные обыски в России по делу о финансировании ИГИЛ
Следственный комитет провел масштабные обыски по делу о финансировании международной террористический организации ИГИЛ (запрещенна в РФ).
Обновлено в 03:26
Общество
В Японии запретили физическое наказание детей
Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.
Обновлено в 00:35
Авто
BMW представила четырехдверное купе BMW 8-Series Gran Coupe
Американские клиенты могут приобрести четырехдверное баварское купе с 4,4-литровым V8 BMW с двойным турбонаддувом под капотом, обеспечивающим 523 л.с. мощности и 749 Нм крутящего момента в версии M850i xDrive Gran Coupe.
Обновлено в 00:16
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Общество
«Новая» обнаружила особняки в Подмосковье у родственников офицеров ФСБ, связываемых с делом журналиста Голунова
Журналист «Медузы» Иван Голунов обнаружил, что в этом же коттеджном поселке, «Лесная бухта» на берегу Истринского водохранилища, соседкой семьи Медоева оказалась родственница замдиректора службы по вопросам похоронного дела Москвы ГБУ «Ритуал».
Обновлено в 02:09
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапируют в колонию поездом
Как говорит начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз, осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей.
Обновлено вчера в 13:56
Политика
Скабеева осудила Зеленского за равнодушие к состоянию Меркель
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек
По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве
Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.
Обновлено вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина о состоянии Алибасова: «Каждый день молюсь за мужа»
Лидия Николаевна сообщила журналистам, что навещала мужа каждый день и с нетерпением ждала новостей.
Обновлено в 01:06
Авто
BMW отзывает более полумиллиона немолодых машин по всем миру
BMW отзывает 560 тысяч своих автомобилей 5 и 6 серий из-за возможных проблем с коррозией электропроводки.
Обновлено вчера в 17:11
Политика
В Крыму предложили свой вариант начала разговора Путина и Зеленского
Ранее Зеленский заявил в интервью таблоиду Bild, что на первой встрече с Путиным коснулся бы темы Донбасса и Крыма.
Обновлено вчера в 05:57
Шоу-бизнес
Друг Армена Джигарханяна поделился его последним фото
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке
Пожарные остановили распространение огня на крыше пятиэтажки во Владивостоке на площади 300 "квадратов", пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Приморскому краю.
Обновлено в 02:32
Политика
Власти США задумались о санкциях против Турции из-за покупки С-400
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три пакета санкций против Анкары из-за приобретения турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 01:28
Наука
Ученые назвали продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин
Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.
Обновлено в 01:07
Здоровье
В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать напитки в жару
Определить, какой из напитков натуральный квас помогут несколько "примет".
Обновлено в 01:00
Технологии
Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»
«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено вчера в 12:36
Футбол
«Ростов» представил форму на новый сезон
«Ростов» представил общественности новые комплекты формы, в которых команда будет выступать в сезоне-2019/20.
Обновлено в 03:04
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РФ
Наиболее дорогая сельскохозяйственная земля находится на юге России. В Краснодарском крае стоимость гектара составляет 130 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 12:02
Политика
В Иране допустили возможность переговоров с Россией о покупке С-400
В случае необходимости Иран проведёт переговоры с Россией о возможности покупки С-400, заявил РИА секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ
Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 13:23
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 17:46
Шоу-бизнес
Муж Екатерины Климовой закрутил роман со звездой «Улетного экипажа»
Муж Екатерины Климовой закрутил роман со звездой "Улетного экипажа" 28-летняя Катрин Асси заставила Гелу Месхи напрочь забыть о семейных проблемах.
Обновлено в 00:41