Футбол

«МЮ» намерен поднять зарплату Погба до 500 тысяч фунтов в неделюSportbox.RU 01:36

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено предложить полузащитнику Полю Погба новый контракт. По его условиям зарплата футболиста в неделю составит около 500 тысяч фунтов стерлингов. Согласно нынешнему соглашению, француз зарабатывает 290 тысяч.
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«Манчестер Юнайтед» предлагает новый контракт Погба

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«Манчестер Юнайтед» предложит Погба контракт с зарплатой £500 тыс. в неделю

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