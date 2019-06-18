Футбол
«МЮ» намерен поднять зарплату Погба до 500 тысяч фунтов в неделюSportbox.RU 01:36
Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено предложить полузащитнику Полю Погба новый контракт. По его условиям зарплата футболиста в неделю составит около 500 тысяч фунтов стерлингов. Согласно нынешнему соглашению, француз зарабатывает 290 тысяч.
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