«МЮ» намерен поднять зарплату Погба до 500 тысяч фунтов в неделюМатч ТВ 01:36

с чего всё началось

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено предложить полузащитнику Полю Погба новый контракт. По его условиям зарплата футболиста в неделю составит около 500 тысяч фунтов стерлингов. Согласно нынешнему соглашению, француз зарабатывает 290 тысяч.

«МЮ» намерен поднять зарплату Погба до 500 тысяч фунтов в неделю

Происшествия После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте 15 подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.

Экономика Минтруд назвал регионы с самыми большими пенсиями в России «По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, средний размер пенсии в целом по РФ по состоянию на 1 января 2019 года составил 14 тыс. 825 рублей, при этом наибольший ее размер отмечается в Дальневосточном федеральном округе (16 тыс. 534 рубля), наименьший в Южном (13 тыс. 564 рубля) и Северо-Кавказском (12 тыс. 865 рублей) федеральных округах», – сообщается на сайте Минтруда.

Политика Кремль прокомментировал слова Кудрина о бедности в стране Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина об уровне бедности в стране.

Политика Второй иностранный арбитраж получил право работать в России Новак назвал позитивной тенденцией выдачу разрешений властями РФ Гонконгскому и Венскому арбитражам.

Экономика Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.

Происшествия Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.

Происшествия Журналист дагестанского «Черновика» арестован на два месяца Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца журналиста еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.

Кино Скончался актер из фильма «Амели» Морис Бенишу Французское издание Le Figaro сообщило о кончине известного актера Мориса Бенишу, который получил широкую известность после роли в фильме «Амели».

Авто Tesla Model 3 превратили в пикап Youtube-блогер Симона Гирц решила не ждать появления «настоящего» пикапа Tesla, а собрать собственный вариант на базе Model 3. Заручившись поддержкой Рича Бенуа из Rich Rebuilds, не раз перебиравшего электромобили Tesla, Гирц купила машину и взялась за работу.

Армия и оружие Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе назвали СМИ Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Гаджеты Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов Первое место в рейтинге Роскачества досталось Samsung Galaxy S10+.

Происшествия Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.

Общество Siemens сократит 2,7 тыс. рабочих мест по всему миру Германский концерн Siemens в ближайшие годы сократит 2,7 тыс. рабочих мест по всему миру, 1,4 тыс. из них - в ФРГ.

Гаджеты Microsoft на клавиатуру намерена добавить новую кнопку В Microsoft решили впервые за много лет официально добавить новую клавишу.

Энергетика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит "Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.

Происшествия Самолет с Киркоровым на борту совершил жесткую посадку в Домодедово Самолет, на котором певец летел вместе со своими детьми, совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово.

Общество Стройплощадку архангельского технопарка «Шиес» открыли для посетителей Инвестор строительства технопарка "Шиес" в Ленском районе Архангельской области компания "Технопарк" открыла для всех желающих посещение стройплощадки объекта по предварительной записи.

Футбол Во Франции арестовали бывшего президента УЕФА Мишеля Платини Во Франции по подозрению в коррупции арестовали бывшего президента Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщает 18 июня Mediapart.

Политика В МВД заявили о необходимости ревизии Правил дорожного движения Первый замглавы МВД Александр Горовой заявил о необходимости ревизии Правил дорожного движения.

Здоровье Шесть воронежских врачей стали лучшими в РФ Шесть врачей из Воронежской области стали вошли в число победителей всероссийского конкурса.

Политика Трамп решил назначить нового главу Пентагона Новым и.о. главы Пентагона станет министр армии Марк Эспер, сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.